Klimaatneutrale stal in Randstad levert Lidl meer duurzame eieren

In het schap met eieren in supermarkten zijn allerlei keurmerken en duurzaamheids­labels te vinden. Kipster maakte daarin vorig jaar zijn entree, en onderscheidt zich door de alomvattende benadering van het begrip ‘duurzaamheid’. Dat komt tot uiting in een diervriendelijke huisvesting van de kippen en in het energieneutrale karakter van de stal.

Lees verder na de advertentie

Bovendien worden de hanen, die in de eiersector geen economische waarde hebben, niet meteen gedood maar afgemest. Daarna worden ze geslacht en als haanburger verkocht bij Lidl, dat ook alle eieren van Kipster afneemt. “De eieren worden heel goed verkocht”, zegt duurzaamheidsmanager Marlijn Somhorst van Lidl. Afgelopen voorjaar leidde de grote vraag tot lege schappen. “We willen geen nee verkopen”, zegt Somhorst. “We willen juist duidelijk maken dat duurzame producten heel goed bij een discounter passen.”