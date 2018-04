Klimaatjournalist hoopt dat bankiers het klimaatprobleem voelen als ze smeltende ijskappen zien

Of klimaatverandering wel een probleem is? Discussies over die vraag voert Bernice Notenboom (55) al lang niet meer. Dat is de onzinnigste tijdsbesteding die de klimaatjournalist zich kan bedenken. Het is nuttiger, vindt ze, energie te stoppen in mensen die begaan zijn met de klimaatzaak.

Daarom vertrekt onderzoeker en tv-maker Notenboom vandaag voor een tweede expeditie naar Spitsbergen, een eilandengroep in de Noordelijke IJszee. Vorig jaar ging ze met de top van het bedrijfsleven en de vastgoedsector, nu neemt Notenboom mensen uit de financiële wereld mee. Zeker dertig bestuurders van banken en verzekeraars varen vijf dagen mee op de Rembrandt van Rijn.

De top van onder meer ING, Aegon, ASN, ASR en Triodos nemen deel aan de expeditie, vertelt Notenboom. "Dat is bijzonder. Elke bank wil de duurzaamste van Nederland worden, maar ieder is bang voor de concurrentie. Daardoor werken ze elkaar tegen. Dat is precies wat ze niet moeten doen: ze moeten samen een oplossing zoeken. Deze week hoop ik alle schakeltjes te verbinden."

Dat we duurzamer moeten worden, weet iedereen maar het moet van het hoofd naar het hart Bernice Notenboom

Snelkookpan Voor de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door energieverbruik in woonhuizen, zijn oplossingen, zegt Notenboom. "Isolatie, van het gas af gaan, omschakeling naar duurzame technieken. Daarvoor moeten burgers enorme investeringen doen. De financiële sector kan hun geldzorgen wegnemen door goedkope leningen beschikbaar te stellen. Als ik dit aan boord voor elkaar krijg, dan ben ik heel happy." Toen ze na haar eerste expeditie op Spitsbergen van de boot stapte, besefte ze: de mooie plannen voor verduurzaming ten spijt, je blijft afhankelijk van 'mensen die de potjes hebben'. Geld dus. Notenboom wil daarom middelen losweken bij de financiële sector. "Er wordt te veel naar de overheid gekeken", vindt Notenboom. "De banken houden zich te afzijdig." Of ze per se helemaal naar Spitsbergen moet om bankiers te overtuigen? "Ja", klinkt het gedecideerd. "Dat we duurzamer moeten worden, weet iedereen. Je moet iets meer verzinnen dan een congres: het moet van het hoofd naar het hart gaan. Een schip blijkt daarvoor een hele mooie plek. Je moet bedenken dat we voor een week tot elkaar zijn veroordeeld. Niemand kan eraf. Het is als een snelkookpan." Als ik de problemen op de Noordpool aankaart, hoor ik vaak: So what, niemand woont daar

Krabbel Notenboom wil met een krabbel van de verschillende partijen onder een intentieverklaring terug naar Nederland. Een aantal van hen zullen aanschuiven bij gesprekken over het tweede Nationaal Energieakkoord. "Ik hoop dat zij de ideeën die ze op Spitsbergen opdoen zullen meenemen", zegt ze. "Het moet nú gebeuren. Men heeft de neiging om te wachten tot 2030, maar hoe langer we wachten, hoe meer het kost." Zelf woont Notenboom het grootste deel van het jaar in Canada. "Met elke vlucht naar Nederland ben ik verantwoordelijk voor drie vierkante meter smeltend poolijs." Ook de reis naar Spitsbergen gaat deels met het vliegtuig. "Zou er een minder vervuilende manier zijn, dan zou ik niet twijfelen. Soms kan het niet anders. Het is bijzonder lastig om de luchtvaart te vermijden. We zijn er allemaal schuldig aan, zitten gevangen in dat systeem."