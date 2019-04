Klimaatdebat tussen Baudet en Rotmans was feest van wederzijds onbegrip

Terwijl Baudet zijn stelling over wolken poneert, kijkt Rotmans met een hoofd als een oorwurm naar een karaf water. Er ontspint zich een chaotische woor­den­wis­se­ling.

De Erasmus Universiteit Rotterdam organiseerde donderdag een avond over de energietransitie met daarin een debat tussen hoogleraar transitiekunde en klimaatactivist Jan Rotmans, VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz en voorman Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Terwijl Baudet zijn stelling over wolken poneert, kijkt Rotmans met een hoofd als een oorwurm naar een karaf water. Er ontspint zich een chaotische woordenwisseling.

Yesilgöz: “Thierry...”

Baudet: “...wolken weerkaatsen het zonlicht vanuit de oceanen. We weten niet wat de impact is op ons ontzettend complexe klimaatsysteem.”

Rotmans: “Dat klopt niet. Wolken zitten in ons klimaatmodel.”

Baudet: “Ik wil het hebben over ideeën waar we die duizend miljard wel aan kunnen uitgeven.”

Rotmans: “Elk getal dat die man zegt klopt niet.”

Yesilgöz tegen de voorzitter: “Eerlijk is eerlijk. Jullie nodigen iemand uit die zegt: die hele transitie is kul. Ik zou het graag over de transitie willen hebben, maar dit is wel een rare setting.”

Om diezelfde reden had Rotmans vooraf weinig zin in het debat. In De Telegraaf zei hij dat hij met topwetenschappers in debat wil, liever niet met “vlerk” Baudet. “Die stelt het allemaal in discussie op niet-wetenschappelijke gronden. Moet ik daarmee in debat? Je kan Johan Cruijff toch niet vergelijken met een amateurvoetballer.”

Jan Rotmans (rechts) met op de achtergrond Thierry Baudet en Dilan Yesilgöz tijdens het debat op de Erasmus Universiteit Rotterdam. © Arie Kievit

Ook op de universiteit leidde de komst van Baudet tot een relletje. Twee studenten schreven in een blog dat de Forum-leider niet uitgenodigd had mogen worden, omdat hij de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering niet onderschrijft.

Misschien verwijst Baudet ook daarnaar als hij zegt dat hij “verketterd” wordt. “Galileo, vernieuwers als Darwin, al die figuren waren eenlingen. Misschien was toen zoveel procent van de wetenschappers en hele katholieke kerk het niet met hen eens. Maar het gaat om de kracht van de argumenten.” Als Baudet proclameert dat linkse mensen “extreem intolerant” zijn, wordt dat schaterend door een deel van de zaal ontvangen.

Die zaal is toch al verdeeld. Een meerderheid van de handen gaat omhoog na de vraag van Yesilgöz wie in klimaatverandering gelooft. Ook een flink aantal – vooral jonge mannen – houdt de hand demonstratief omlaag.

Aan het eind blijken Rotmans en Baudet het toch over iets eens. Rotmans waarschuwt voor het monopolie dat China wereldwijd verwerft op zeldzame metalen. Baudet lijkt zelf verbaasd over de overeenstemming, en zegt: “Klopt, dat is waar. Ik ben het hiermee eens.” Voor hij de kans krijgt het toe te lichten verschijnt de volgende stelling alweer op het scherm.

