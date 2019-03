Klimaatakkoord kost minder dan verwacht, maar levert te weinig op

Waarom wordt het doel niet bereikt?

De honderden milieuplannen uit het Klimaatakkoord helpen Nederland een behoorlijk eind op weg bij de verduurzaming. Vooral windmolens, zonneparken en elektrisch vervoer dringen de broeikasgassen terug. Maar de CO2-uitstoot bijna halveren, zoals afgesproken, dat lukt niet met alle voornemens uit het Klimaatakkoord. “Grote stappen zijn mogelijk, maar het doel wordt niet gehaald”, zei hoofdonderzoeker Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Volgens Boot is het Klimaatakkoord waarschijnlijk goed voor pak ‘m beet 43 procent CO2-reductie in 2030. Dat moet 49 procent worden, zo ligt vast in het regeerakkoord. Alleen dán ligt het kabinet op koers om in 2050 het ‘Parijs-akkoord’ te halen, bedoeld om de mondiale opwarming te beteugelen.

Politieke keuzes zijn noodzakelijk om de gaten te vullen, aldus Boot. Dat liet premier Rutte zich geen twee keer zeggen. Hij opperde gisteren direct een extra maatregel. Het kabinet wil, als aanvulling op het Klimaatakkoord, een CO2-heffing in de industrie gaan heffen. Met dat voornemen kan Rutte een van de belangrijkste tekortkomingen van het Klimaatakkoord wegnemen. Want de afspraak uit het Klimaatakkoord waarin goed gedrag beloond en slecht gedrag gestraft zou moeten worden, werkt voor de industrie niet, aldus het PBL.

Industriebedrijven zouden zo’n systeem zo kunnen manipuleren dat ze nooit een euro boete betalen voor CO2-uitstoot, bleek uit Boots toelichting. “Bedrijven kunnen hele kleine plannetjes voor duurzaamheid inleveren”, zei hij. Met als resultaat dat het hoogst twijfelachtig is of ze minder CO2 gaan uitstoten.

Dat Rutte dit probleem nu wil pareren, betekent niet met zekerheid dat het Klimaatakkoord daarmee wél klaar is. Het PBL legde de vinger op meerdere zere plekken. Ook bij de afspraken voor aardgasvrije huizen is het maar afwachten wat er precies van terecht komt. Huizen moeten wijk voor wijk op schone energie overstappen, staat in het Klimaatakkoord. Maar wie dat regelt is nog vaag. Daardoor is het geen gegeven dat gasketels uit huizen verdwijnen en plaatsmaken voor schone warmtepompen of andere oplossingen.

Zo zijn er meer maatregelen die verder moeten worden dichtgespijkerd om de CO2-uitstoot te halveren, aldus het PBL. “Een uitwerkingskwestie”, noemde Boot dat. De doelen deugen wel, maar er missen waarborgen voor de uitvoering. Boot: “Bedrijven kunnen denken: gaan we aan de slag, of wachten we tot verduurzaming goedkoper wordt?”

Dat geldt voor milieumaatregelen voor burgers net zo goed. Dankzij het Klimaatakkoord komen subsidies vrij om te isoleren, of een elektrische auto te kopen. Maar als burgers de kat uit de boom kijken, levert zo’n subsidieregeling nog geen CO2-verlaging op.