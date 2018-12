Klimaatakkoord in gevaar nu milieuclubs ontevreden zijn

Volgens de milieuclubs zijn er te veel taboes aan de zogeheten klimaattafels. Zo zijn een CO2-heffing en rekeningrijden niet bespreekbaar. Bovendien vinden de milieuorganisaties dat de industrie ondergrondse CO2-opslag (CCS) moet loslaten. “Als dit ’m wordt, dan gaan we niet tekenen”, zegt directeur Joris Thijssen van Greenpeace. Hij hoopt met zijn oproep doorbraken in de onderhandelingen te forceren.

Thijssen wil geen punten noemen die per se in een akkoord moeten staan. Wel moet zeker zijn dat de maatregelen optellen tot een CO2-reductie van 49 procent, en het liefst 55 procent in 2030. Bovendien moeten ze een goede stap zijn naar het vrijwel volledig uitbannen van CO2-uitstoot in 2050.

Vanuit dat oogpunt heeft hij niets met CCS. Hoewel het VN-klimaatbureau IPCC en het internationaal energieagentschap CCS dit een realistische tussenoplossing noemen richting 2050, denkt Thijssen dat die stap beter kan worden overgeslagen. “Bovendien gaat CCS pas renderen bij een forse CO2-heffing. Voer die dan gelijk in.”

Ook aan andere tafels vinden de groene onderhandelaars het niet snel genoeg gaan. Marjolein Demmers van Natuur en Milieu zit aan de mobiliteitstafel. Volgens haar pleiten alle onderhandelaars daar voor rekeningrijden, alleen wil het kabinet niet mee. Daarnaast doen volgens haar alle tafels aanspraak op biomassa, maar er is niet genoeg van die brandstof om in de vraag te voorzien.

Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad maakt zich geen zorgen over het dreigement. “We zijn nog drie weken aan het onderhandelen. En zo lang er niemand is weggelopen van de tafels, is altijd overeenstemming mogelijk.” Over een akkoord zonder handtekening van de milieuclubs wil hij niet speculeren: “Een zondige gedachte.”

Mochten de organisaties zich terugtrekken, dan dreigen er problemen in Den Haag. Instemming van GroenLinks, SP en PvdA wordt dan onzeker. Deze partijen zijn onder meer ook voor een CO2-heffing. Maar ook voor D66 en ChristenUnie is een handtekening van de milieuorganisaties belangrijk.

Voor de groene coalitiepartijen is het pijnlijk als er een akkoord ligt dat volgens critici alleen door de fossiele industrie wordt gesteund.

