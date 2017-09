Kleurrijke stinkwantsen

Ook groene stinkwantsen zijn van de partij en berkenwantsen. Maar het meeste zie ik bessenwantsen, die lijken op berkenwantsen en stinken als stinkwantsen.

Lees verder na de advertentie

Bessenwantsen zijn vaak roodbruin, of roodbruin met groen, of roodbruin met geel, of geel met groen, of helemaal geel. Maar altijd hebben ze een zwartwitte zoom en gestreepte voelsprieten. Aan die antennes is een bessenwants te onderscheiden van een berkenwants. Bij de ene bessenwants zijn ze wel contrastrijker gestreept dan bij de ander. Bij onvolgroeide exemplaren is het allemaal minder duidelijk. Bessenwantsen vervellen en groeien en vervellen en groeien en vervellen pas in augustus tot een volwassen wants. Pas dan kan de wants vliegen.

Een bessenwants leeft gedurende de winter op bes­sen­strui­ken, zich tegen barre weers­om­stan­dig­he­den verschuilend onder bladeren op de grond

Een bessenwants leeft gedurende de winter op bessenstruiken, zich tegen barre weersomstandigheden verschuilend onder bladeren op de grond, of in kieren en holletjes. Zijn eetlust is groot en zijn smaak omvat allerlei soorten bessen en vruchten, zoals bramen, rozenbottels en kamperfoeliebessen. Ook als hij zonder te proeven over een braam kruipt, is die braam niet meer zo appetijtelijk daar de wants een kwalijk riekend spoor achterlaat. Daarmee verzekert hij zich ervan dat hij zelf tijdens zijn maaltijd niet wordt opgegeten door bijvoorbeeld een merel of lijster of andere vogel die zowel bessen als insecten lust. Niet dat alle vogels zo goed ruiken, maar toch genoeg om een bessenwants vies te vinden. Daarbij hebben bessenwantsen een schild, wat ze minder licht verteerbaar maakt.

Nu klinkt dat allemaal te onaardig voor zo'n wants, die ik regelmatig op mij aantref. Ik moet er mijn neus op drukken om veel te ruiken en ik vind zo'n wants een mooi beestje. Ze zullen bovendien niet bijten of steken. Pas juni verwisselen de bessenwantsen hun bestaan voor een nieuwe generatie.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.