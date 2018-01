Klappertandend solidair zijn met de Groningers: een dag zonder gas

Zoiets twitterde Jorien Bakker uit de stad Groningen vorige week maandag. Ze was, zegt ze, een tikje emotioneel toen ze maandagavond op het Journaal de aardbeving bij Zeerijp zag, de zwaarste in ruim vijf jaar. Het houdt ook gewoon niet op, verzuchtte ze, het is een gebed zonder eind. "Als we een toekomst zonder aardbevingen willen, laten we dan eens beginnen met een dag zonder gas."

Een tweet, de kracht van sociale media, en zo werd vandaag de hashtag #dagzondergas trending. Talloze meelevenden douchten koud en trokken drie lagen kleding aan. Twitter liep vol met foto's: vergaderenden in eskimojas, handschoenen en mutsen achter de computer. Ook buiten Groningen deden mensen mee, precies zoals Bakker hoopte: er kwamen tweets uit Zuid-Holland, uit Amsterdam.

Verschillende organisaties vonden het supersympathiek, maar te kortdag om al hun medewerkers te kunnen mobiliseren: jammer, zegt Bakker, maar het moest nú, in de kou, voor maximaal effect: bovendien zit de jongste beving iedereen vers in het geheugen. "En het was toch al Blue Monday" zegt ze. "Blauwe maandag, blauwe vingers..."

'Progressieve burgerbeweging' De Goede Zaak greep de gelegenheid en de hashtag aan om aandacht te vragen voor een flitspetitie. Met de 1,4 miljard euro die het kabinet nu reserveert voor het afschaffen van de dividendbelasting, kan de gaskraan een stuk verder dicht, zegt de Goede Zaak, dus, kabinet: geef dat geld eens aan de Groningers en niet aan de grote multinationals, zoals Shell.

Bakker zelf sloeg de douche en het kopje thee (want ze heeft alleen een fluitketel) over en trok thermisch ondergoed aan naar het werk. De nacht voorafgaand aan de gasloze dag had ze de verwarming in haar huis maar vast uitgezet. "Mijn vriend heeft er meer last van, want die werkt thuis", zegt Bakker. En wat eet je als je niet mag koken? "Hmm ja, da's wel een dingetje. Ik denk dat het tosti's worden."