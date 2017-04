Klant van restaurant vindt kleine lap vlees geen groot probleem

Daaruit blijkt dat gasten in een restaurant er geen probleem van maken als er minder vlees op hun bord ligt. Tenminste, als de chefkok het daarbij niet te bont maakt en extra groenten serveert.

Lees verder na de advertentie

Aan de studie, uitgevoerd in drie echte restaurants, namen ruim duizend gasten deel, zonder dat ze dat wisten. Bij de helft van hen was de lap vlees zo’n 12,5 procent kleiner; het gewicht ging van gemiddeld 211 naar 183 gram. In ruil daarvoor werd de portie groenten verdubbeld, van 75 naar 150 gram. Na het dessert kregen de gasten een vragenlijst voorgeschoteld, waarin ze werden bevraagd over de hoofdmaaltijd. De waardering voor het aangepaste menu viel weliswaar ietsjes lager uit, zo bleek, maar de gasten hadden wel dertig procent meer groenten gegeten dan de controlegroep. De waardering voor het restaurant was niet veranderd.

De onderzoekers zijn enthousiast over hun bevindingen. Restaurants kunnen een belangrijke rol spelen in het het aanleren van gezonde eetpatronen, schrijven ze in hun studie. Daar horen vanzelfsprekend meer groenten en minder vlees bij. Zelfs voor uitbaters van steakhouses en schnitzelschuren biedt deze studie mooie inzichten. Ietsjes bezuinigen op hun lappen vlees zullen zij niet merken in klandizie. En hun imago wordt er wel wat gezonder van.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.