Kipster: de overtreffende trap op milieugebied, dierenwelzijn én marketing

De kippen hebben boomstronken en een heuse speelplaats, ze hebben zonlicht en buitenlucht, maar ook onderdak, want kippen houden niet van regen. Kippenvoer bestaat uit etensresten en insecten. Het gebouw is 'landschappelijk ingepast' met een strakke vorm en zonder zichtbare installaties of silo's. Er liggen zonnepanelen op het dak en Kipster stoot geen fijnstof uit.

Lees verder na de advertentie

Kipster maakte eerder al bekend burgers te gaan produceren van hanenvlees die door Lidl worden verkocht. Vanaf eind oktober liggen de eieren uit Venray bij dezelfde supermarktketen in de schappen. Op termijn komen daar nog kipburgers bij, gemaakt van kippen die zijn 'uitgelegd'.

Aandacht Aan aandacht geen gebrek. Iedereen schrijft over de 'Grand Opening' vrijdag, kranten, agrarisch blad de Nieuwe Oogst , maar ook Vrij Nederland en het Boeddhistisch Dagblad. Man achter het initiatief is Ruud Zanders. Die heeft niet alleen hart voor hennen en haantjes, maar kennelijk ook een goed gevoel voor marketing. Toen het intensieve pluimveebedrijf dat hij van zijn ouders had geërfd ter ziele ging, zette Zanders Rondeel op; een ronde kippenboerderij in Barneveld, die zowel rekening houdt met dierenwelzijn als milieu. Niet alleen de naam viel op: voor het eerst lagen er ronde eierdozen bij Albert Heijn. De haantjes op het fokbedrijf van Ruud Zanders. © Merlin Daleman Daarna beloofde hij haantjes te redden van de slacht. Althans: ze worden niet meteen na de geboorte verhakseld, maar leven twaalf weken lang in het Limburgse Meijel. Dan worden ze 'benut', op het bord van de consument. Ook hier weer een puike naam: Pluimhuis heet het fokbedrijf. En nu opent Zanders, sinds 2013 lector 'Gezonde Pluimveehouderij' aan de agrarische hogeschool in Dronten, zijn revolutionaire boerderij. Nog weer 'hipster'. Allerlei vernieuwingen komen samen, maar kleinschalig is Kipster niet. De bedoeling is dat 24.000 kippen ruim 7 miljoen eieren per jaar gaan produceren in Venray. De kippen hebben minder ruimte dan biologische kippen, maar ook daar is over nagedacht. "De meeste ruimte gebruiken kippen niet", zegt Zanders. "Kippen blijven bijvoorbeeld graag dicht bij hun nachtverblijf om te kunnen schuilen."

Duurder Al met al is de Kipster aanzienlijk duurder om te bouwen dan een traditionele kippenfarm. Maar, zegt Zanders: "We winnen geld terug omdat we onze eigen elektriciteit opwekken. En onze eieren zijn iets duurder." Een Kipsterei zal ongeveer 23 cent gaan kosten, vergelijkbaar met de prijs van een vrije-uitloop ei. Lees meer over de initiatieven van Ruud Zanders Kipster, De fokhaantjes, Rondeel

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.