Kippenwelzijn verbetert, al is de lijst met problemen nog lang

Ondanks een drastische afname van het aantal plofkippen en grote verbeteringen in de pluimveesector, stellen de wetenschappers dat veel kippen kampen met uiteenlopende welzijnsproblemen. Onder het dagelijks euvel van het Hollandse vleeskuiken vallen onder meer een gebrek aan afleiding, te weinig ruimte en kreupelheid, maar bovenal: voetzweren.

In 2011 had nog de helft van de Nederlandse plofkippen te maken met voet­zool­pro­ble­men, tegenover een vijfde nu

Zeker 15 tot 20 procent van de plofkippen in Nederland heeft last van pijnlijke blaren. Dat komt neer op zo'n vijftig miljoen dieren in het hele land. Oorzaak daarvan is dat kippen vaak hun leven lang met de poten in hun eigen, zure uitwerpselen staan. Daarnaast lopen de dieren vaak op een ondergrond die vrijwel altijd nat is, waardoor zweren welig kunnen tieren.

Toch stellen de onderzoekers dat het niet enkel kommer en kwel is voor de plofkip. In zeven jaar tijd hebben veel dieren hun leefomstandigheden zien verbeteren.

In 2011 had nog de helft van de Nederlandse plofkippen te maken met voetzoolproblemen, tegenover een vijfde nu. Ook heeft de gemiddelde kip meer ruimte en meer nachtrust en is ze minder gefrustreerd dan zeven jaar geleden, toen het kippenwelzijn voor het laatst werd onderzocht.

De aantallen kippen met blaren verschillen van soort tot soort. Zo hebben kippen met een welzijnskeurmerk, zoals het Beter Leven Keurmerk, opvallend minder vaak last van zweren dan hun snelgroeiende soortgenoot. De beter leven-kippen waden dagelijks door minder feces en zijn bovendien genetisch minder ontvankelijk voor ontstekingen.

