Kippenboeren kampen nog lang met de gevolgen van de eiercrisis

Advocaten, mestverwerkers en kippenruimers: nogal wat partijen springen in op de crisis in de Nederlandse pluimveehouderij. Ten minste twee advocatenkantoren, uit Groningen en uit Wageningen, staan boeren bij die eieren hebben geleverd, besmet met het verboden bestrijdingsmiddel fipronil. De boeren krijgen mogelijk te maken met schadeclaims van hun afnemers. Zelf proberen ze de schade weer te verhalen op degenen die zíj ervoor verantwoordelijk houden: de twee eigenaren van het bedrijf ChickFriend, dat kippenstallen bespoot met een middel tegen bloedluis, waarin de verboden biocide bleek te zitten.

Die twee mannen, Martin van de B. (31) uit Barneveld en Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert kregen gisteren te horen dat hun voorarrest met twee weken is verlengd. Zij worden verdacht van het voorhanden hebben van een verboden middel en het in gevaar brengen van de volksgezondheid. De verdachten zitten ‘in beperking’, wat betekent dat ze geen contact met de buitenwereld mogen hebben.

De twee zouden hun ‘wondermiddel’ tegen bloedluis onder de naam Dega16 hebben gekocht van een toeleverancier uit België. Die zou er fipronil in hebben verwerkt, dat hij betrok van een bedrijf in Roemenië.

Het bestrijdingsmiddel is aanwezig op de vloer en de wanden van de stal en op apparatuur. Zolang het in het lijf van een kip zit, komt het ook terecht in de eieren en de mest van de kip. De eieren worden vernietigd. De mest moet naar een verwerkingsbedrijf dat het verbrandt om er energie mee op te wekken. Deze mestverwerker zegt extra kosten te maken voor de besmette mest, die worden doorberekend aan de boer.

Eierverkoop als vanouds

De fipronilcrisis treft boeren van allerlei pluimage: van groot tot klein. De biologische controle-instantie Skal heeft besmette bioboeren een berisping gegeven: zij hadden moeten controleren of het middel dat ChickFriend gebruikte wel toegestaan was volgens de biologische verordening. De bioboeren verliezen nog niet hun keurmerk, want zolang de NVWA geen sancties heeft opgelegd doet Skal dat ook niet.

Voor boeren met vrijeuitloopkippen geldt dat de fipronil zich niet alleen in de stal kan bevinden, maar ook in het uitloopgebied. Zij krijgen het advies grondmonsters te nemen en die op te sturen voor onderzoek.

Nadat bekend werd dat er eieren in omloop waren met het verboden middel, haalden supermarkten hun schappen vorige week grotendeels leeg. Inmiddels is de eierverkoop weer als vanouds, laat het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) weten. Waar die eieren vandaan komen als er nog honderdvijftig bedrijven zijn geblokkeerd, kon een woordvoerster van het CBL niet zeggen.

In politiek Den Haag heerst onvrede over het optreden van de NVWA in de eiercrisis. De Tweede Kamer wacht op antwoorden op vragen die ze heeft gesteld aan staatssecretaris Van Dam (economische zaken) en minister Schippers van volksgezondheid.

Sinds een oproep van de pluimveehoudersvakbond begin deze maand hebben zich elke dag kippenboeren bij de NVWA gemeld die zaken hebben gedaan met ChickFriend. Deze bedrijven worden uit voorzorg geblokkeerd en onderzocht. Binnen twee dagen is duidelijk of er fipronil in zit. Van de eerder geblokkeerde kippenbedrijven is een twintigtal weer vrijgegeven.

