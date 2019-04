Kippenboeren en voedselwaakhond NVWA voor de rechter om fipronilaffaire

Samen hebben zij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de rechter gedaagd. De eerste zitting is maandag in Den Haag.

De boeren en hun organisatie verwijten de NVWA dat die te laat en te weinig actie ondernam toen er eind 2016 meldingen binnenkwamen over grootschalig gebruik van het verboden ontsmettingsmiddel fipronil in kippenstallen. Het bedrijf ChickFriend gebruikte het ter bestrijding van bloedluis. In de zomer van 2017 trad de NVWA op: bedrijven waar het verboden middel werd aangetroffen in de eieren werden geblokkeerd. LTO en de kippenboeren vinden dat de NVWA vervolgens paniek zaaide door uitspraken van de plaatsvervangend inspecteur-generaal in het tv-programma ‘Nieuws­uur’. Nadat hij had gesuggereerd dat mensen beter een paar dagen geen eieren konden eten, verkochten winkels een kwart minder eieren.

De pluimveesector gaat nog altijd gebukt onder de fipronilcrisis, stelt de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders. Volgens de bond heeft de affaire er financieel en emotioneel zo hard ingehakt dat veel boeren weinig armslag meer hebben om te blijven ondernemen.

Een onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister Sorgdrager concludeerde vorig jaar dat in de eiercrisis alle betrokkenen hebben gefaald: toezichthouder NVWA, de politiek én de pluimveebedrijven zelf. Niemand had voldoende aandacht voor de voedselveiligheid. Met grote gevolgen: Sinds de ontdekking van fipronil in eieren in de zomer van 2017 zijn 3,5 miljoen kippen gedood. De economische schade bedraagt zeker 70 miljoen. De kippenboeren willen een schadevergoeding voor ten minste een deel van hun strop. “De enorme schade voor pluimveehouders was uitgebleven als de NVWA haar taken als toezichthouder naar behoren had vervuld”, stelde advocaat Roeland de Mol eerder. “De NVWA wist van het gebruik van fipronil door ChickFriend, maar heeft de sector niet eens de kans gegeven zich daartegen te wapenen.”

De weken voor Pasen betekenen traditioneel topdrukte voor kippenboeren, maar de rechtbank in Den Haag rekent maandag op veel pluimveehouders die de zitting willen bijwonen.

