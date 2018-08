Kilometers zeekraal, een felgroene sluier over okergeel zand

Regelmatig belandden daar badgasten in, die over de zandbank wandelden, aan weerszijden de vloed zagen opkomen en in paniek de kortste weg naar het eiland kozen, soms met kinderwagen en al. Waarna de reddingsboot uitvoer.

Tegenwoordig is die binnenzee grotendeels dichtgeslibd, hoewel je er met opkomend water en noordwestenwind nog altijd door zee en angst overvallen kunt worden. Wij lopen voor de zekerheid op een rustige zomerdag met afgaand tij het Rif op.

Hier groeit alleen nog zeekraal, dat fraaie plantje dat verpakt in plastic als delicatesse gekocht wordt door de culinaire elite

Overal bloeien lamsoor en rode ogentroost; hun paarse tinten combineren mooi met de zilveren gloed van zeealsem, dat zo heerlijk geurt. We kruisen smalle en steeds bredere slenken, nu slechts voorzien van een dun laagje water, waaronder wadpieren gefilterd slik uit de bodem persen. Krabben scharrelen zijdelings over droogvallend slik dat knispert van het leven. Een lepelaar vliegt over, een haas rent ervandoor.