Kil april met het scherpste licht

Wat, gaat het hier nu weer over het weer? Ik weet het, het is kouder in Turkije, killer in het brekende Groot-Brittannië en sommigen zien ijzige banlieu’s in Frankrijk, maar mensen zijn dieren in omlijnde biotopen.

Mijn biotoop is dat van een bakstenen huis met de zwaarte van een hypothecaire molensteen maar met vrije uitloop tot in de schuur. Binnen is het warm, buiten is het twaalf graden, net als bij u. Twaalf graden is een vonnis, er zijn dagen waarop het nog kouder uitpakt en over de nachten zwijg ik maar.

Dat zonlicht dat door de koude lucht wel lijkt te worden schoongewassen is weergaloos Hollands

Van mijn huis naar het grootste spoorwegknooppunt van Nederland is het tien minuten, maar tien minuten in de andere richting ben ik de stadsgrens al gepasseerd en opent zich oud polderland met een negentiende eeuws waterliniefort ertegen. Ook dat reken ik tot mijn biotoop, en onder die twaalf graden koepel beweeg ik me erheen, vooral omdat er zoveel hemel is.

Want de lucht mag koud zijn, soms is de hemel klaar en helder en dan is het licht onvoorstelbaar intens en vol. Op de wallen om het fort groeien oude eiken die aarzelend in blad komen, het groen van deze maand is het mooiste groen van het jaar. Dat en dat zonlicht dat door de koude lucht wel lijkt te worden schoongewassen is weergaloos Hollands. Er staat in dat fort nog een zestiende eeuws kerkje en erachter graast een paard tussen de bomen.

Vliegvissen Dan, in de polder, rolt het landschap open tot aan verre einder, ononderbroken. Sloten, weilanden vol paarden en paardenbloemen, groepen bloeiende vruchtbomen, hier en daar een overwoekerde bunker van beton en staal uit een verloren eeuw. En erboven die machtige koepel, met wolken als drijvende bergen, donkergrijs aan de voet, sneeuw op hun top. Behalve die hemel is alles hier mensenwerk, dit is een ingericht land, met kaarsrechte percelen, een berekende bocht in een fietspad, een geometrische vijver voor forel. De aanbeet aan een vlieg die op het water drijft is een fraai schouwspel, dat zal geen enkele vliegvisser ontkennen Aan de vijverrand staan in volle uitrusting en schutkleuren een paar vissers, vliegvissers, vissers met vliegen als beet, denk ik, want in het nabijgelegen paviljoen ligt het tijdschrift De Nederlandse Vliegvisser en ik lees erin over de visserij op ‘voornachtigen’, over kunstvliegen en nimfvissen, over de ‘doorzicht’ van het water (want de vis moet de vlieg of de nimf – het voorstadium van de vlieg – kunnen zien. ‘Vliegvissen met een droge vlieg spreekt bij velen meer tot de verbeelding dan het vissen met een kunstvlieg die onder water wordt gevist. De aanbeet aan een vlieg die op het water drijft is een heel fraai schouwspel, dat zal geen enkele vliegvisser ontkennen.’ Een biotoop binnen mijn biotoop. Het nietigst is de nimf, elders een Griekse halfgodin, hier een babyvlieg. Zie mijn wereld uitdijen; nimfen nog voor hun metamorfose tot vlieg, de vis met doorzicht, de loerende mannen daarboven in camouflage-jacks en fleecetrui, eromheen de sloten, het riet, de weides, het fort, de stadsrand, allemaal onder dat koude uitspansel met kolkende bergen en spattend licht.

