Kijken naar de wielrenners én naar het klimaat

Pardoes ontstond het idee om op basis van oude televisiebeelden onderzoek te doen naar klimaatverandering.

En wat ontdekte u? "Dat bomen in de jaren '80 en de vroege jaren '90 veel minder blad hadden dan diezelfde bomen in de laatste decennia. Na 1990 zien we dat verschillende bomen consistent in blad staan. We hadden niet gedacht dat we op basis van deze beelden zo duidelijk konden zien dat de aarde opwarmt en dat bomen daarop reageren. Op de hellingen van de Ronde van Vlaanderen is de temperatuur sterk gestegen, zo'n 1,5 graden."

Zo krijgt kijken naar de koers een heel andere betekenis... "We zijn zelf enorme liefhebbers hoor, we fietsen zelf ook veel. Zo viel het ons ook op: het ene jaar lag er 50 cm sneeuw en een ander jaar konden de mensen al in korte broek naar buiten. Dat contrast gaf ons het idee om dit onderzoek te doen."

En de Ronde van Vlaanderen is daarvoor geschikt? "Ja. Want de Ronde wordt altijd de veertiende zondag van het jaar verreden. Wielrennen is dus uitermate geschikt voor dit soort onderzoek. Zeker als er beelden zijn en het peloton een vaste route aflegt. We hebben de beelden van 12 hellingen onderzocht en konden dus aantonen dat bomen veel vroeger in blad staan dan vroeger."

Dat biedt mogelijkheden! "Zeker. Eerder keken we vooral naar gletchers. De wielerbeelden hebben nu een nieuwe dimensie toegevoegd. We kunnen bijvoorbeeld ook eens kijken of bomen in de Ronde van Lombardije die altijd in het najaar wordt verreden eerder blad verliezen. Ja, de mogelijkheden zijn best groot."

