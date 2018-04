Kijk mee met moord en doodslag in de nestkast

Het viel te verwachten dat het kuiken vandaag geboren zou worden, want bosuilen broeden vrij precies 28 tot 29 dagen. En het ei is gelegd op 20 maart.

Al meer dan tien jaar levert 'Beleef de Lente' van de Vogelbescherming spectaculaire beelden op. Dit jaar hebben kauwtjes een kerkuilkast gekraakt in Dongen. Bij afwezigheid van de eigenaresse sleepten ze zoveel takken naar binnen, dat de uil er simpelweg niet meer in paste. Het krakerspaar heeft sinds maandag vijf eieren. Zes jaar geleden waren in Beleef de Lente al eens kauwen te zien die het broedende steenuilen lastig probeerden te maken.

Bekijk hieronder het kauwtjesnest in de kerkuilkast.

En dan, hard nieuws: op de media-toren in Gemert is een moord gepleegd, 11 maart jongstleden. Het gevecht was vol in beeld: twee slechtvalkvrouwtjes hielden elkaars klauwen beet, pikten op elkaar in en tuimelden vervolgens samen naar beneden. De toren is 127 meter hoog. Een vrouwtje belandde een verdieping lager: dood, in een plasje bloed. Ook daar zijn beelden van.

In de natuur wordt niet getreurd. Het mannetje heeft alweer een nieuwe partner, al is het van broeden nog niet gekomen.

En dan is er nog de soap in natuurgebied de Alde Feanen (Fr). Vorig voorjaar is een haviksnest ingenomen door een stelletje zeearenden. De haviken bouwden een nieuw onderkomen, maar ook dat is door de arenden geconfisqueerd. De haviken zitten nu weer op hun oude stek, en in tegenstelling tot de zeearenden hebben zij wel eieren. En daar draait het uiteindelijk om: nageslacht.

Bekijk hieronder het haviksnest in de Alde Feanen.

Maar eindelijk zijn er dus ook vertederende beelden en dan is zo'n bosuil een mooie eersteling: rond, pluizig en heel grote ogen.