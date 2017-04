Kieviten ontkomen aan meute modderlopers

Op Tweede Paasdag zouden er zo’n tweeduizend deelnemers starten aan het parcours, met onder meer een glijbaan en waterobstakels. Tot vogelliefhebbers waarschuwden dat er kieviten op het terrein aan het broeden zijn. Geen probleem, zei de organisatie zondagmiddag nog.

Maar daar moest die aan het einde van de dag van terugkomen. De kievit, herkenbaar aan zijn Johnny Bravo-kuif en zwart-witte borstje, is een beschermde diersoort. Het is dus verboden om de beestjes te storen of hun nesten te vernielen of te beschadigen.

Of, in de woorden van de Mudrun organisatie op Facebook: “Kieviten behoren tot een beschermde vogelsoort. Er worden dan ook hoge boetes uitgegeven wanneer je deze verstoort.”

Wel fijn voor de broedende beestjes, want het zit ze over het algemeen niet mee. Ze hebben last van boeren die te vaak maaien, van lage waterpeilen en van de uitbreiding van steden. In veel Europese landen staat de kievit op de rode lijst.

En dan zijn hun eieren ook nog een delicatesse in België. Dit voorjaar zijn al tientallen nesten leeggeroofd in Brabant. De eieren worden verkocht aan restaurants of, als ze al te oud zijn, uitgebroed om de kuikentjes te verkopen.

Dat kan de Amersfoortse kieviten natuurlijk nog steeds overkomen. Maar hun nestjes worden in ieder geval niet vertrapt door een meute mudrunners.

