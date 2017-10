Keerzijde van het succes: Limburg opent de jacht op bevers

De terugkeer van de castor fiber, beter bekend als de bever, is een succes in Nederland. Zo groot zelfs, dat Limburg ze nu wil gaan doden. Een primeur in Nederland.

Lees verder na de advertentie

Een Statencommissie stemde afgelopen week in met het plan daartoe, het Faunabeheerplan Bever 2017-2020. Eerder al werd ontheffing gegeven om het voor waterschappen mogelijk te maken beverdammen te doorboren of af te breken. De dammen verstoren te veel de waterafvoer en leiden tot wateroverlast. Daar waren het afgelopen jaar de waterschappen een half miljoen euro aan kwijt. Die ontheffing is nodig, omdat de bever wettelijk beschermd is.

De provincie wil gewoon geen geld meer uitgeven aan de bever Partij voor de Dieren in Limburg

Nieuw is nu dat de Limburgse bever, als hij te veel overlast oplevert en andere maatregelen onvoldoende soelaas bieden, ook mag worden bejaagd. Elders uitzetten is geen optie meer. Andere provincies hebben genoeg aan hun eigen bevers en in Limburg is te weinig plek. Limburg is de eerste provincie die haar toevlucht tot afschot neemt.