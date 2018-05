Kan Grolsch dat waarmaken, klimaatneutraal bier in 2025?

Het lijkt een jaar te zijn geweest van superlatieven. In 2017 had Grolsch het laagste water- en energieverbruik ooit en met 99,8 procent misschien wel het hoogste recyclingpercentage. Voor een liter bier zegt de brouwer nog maar 3,21 liter water nodig te hebben. Dat is een besparing van 33 procent ten opzichte van 2005, maar Grolsch wil meer. In 2020 moet 3,05 liter water genoeg zijn voor een liter bier.

Op het gebied van energie zet het bedrijf ook de nodige stappen. Zo levert de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de brouwerij in Enschede via de opwekking van biogas zo'n 22 procent van de warmtebehoefte. Daarmee produceert Grolsch 15 procent van de benodigde energie zelf.

Tegelijkertijd wil het bedrijf de hoeveelheid energie per liter bier verminderen. In 2005 was 129,7 megajoule per hectoliter bier nodig, in 2017 nog maar 88,38 megajoule. In 2020 moet 80 megajoule volstaan.

Om dit doel te halen, installeert Grolsch een warmtewisselaar in de schoorsteen die restwarmte terugwint. In 2025 moet de brouwerij klimaatneutraal zijn. De studie naar de mogelijkheden wordt dit jaar afgerond.

Lichtere fles

Bovendien probeert Grolsch verder te besparen op de hoeveelheid glas die nodig is voor een bierflesje. De anderhalve literfles is sinds vorig jaar 45 gram lichter en de exportfles van 330 milliliter wordt dit jaar 10 gram lichter. Een lichtere fles voor het Amerikaanse biermerk Miller (dat Grolsch ook brouwt) kan per jaar een half miljoen kilo glas schelen.

Een ander punt is het haast onwaarschijnlijk hoog percentage hergebruik: 99,8 procent. In het duurzaamheidsverslag noemt Grolsch bierbostel, een restproduct van het brouwen, dat wordt doorverkocht als veevoer. Gist wordt volgens het bedrijf hergebruikt in de farmaceutische sector en de afvalstoffen uit het afvalwater worden omgezet in biogas. Etiketten krijgen een tweede leven in papieren verpakkingen voor diepvriesproducten.

Grolsch minimaliseert 1 procent van de wa­ter­voet­af­druk van zijn bier en zwijgt over die andere 99 procent Arjen Hoekstra

Dat klinkt heel mooi, maar hoe komt Grolsch aan zulke hoge recyclingspercentages, vraagt Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zich af. "Het recyclingspercentage van blik is landelijk 93 procent, waarom zou Grolsch daar met bierblikken procenten boven zitten? De belangrijkste vraag bij het duurzaamheidsrapport is of het is geschreven vanuit een Nederlandse of een wereldwijde optiek, zeker aangezien Grolsch naar zeventig landen exporteert en het niet overal zo goed is georganiseerd als in Nederland."

Roland ten Klooster, hoogleraar verpakkingsontwerp en -management aan de Universiteit Twente, is het daarmee eens. "99,8 procent hergebruik is alleen voor te stellen als het om statiegeldflessen gaat. Als je ook eenmalige flessen meeneemt, zoals die met een draaibare kroonkurk en flessen die naar het buitenland worden geëxporteerd, lijkt dit percentage me niet realistisch. In 2014 werd in Nederland 81 procent van het verpakkingsglas hergebruikt, waarmee we hoog scoren in Europa."