Kalte Sophie

Elvis is weer weg. Hij wist het nog een nachtje te rekken omdat zijn baasje iets te laat vertrok bij het Comomeer en ik baasje vrijdagavond laat voorstelde een hotel te nemen, maar op zaterdag ging hij toch echt. Wat mij vooral verbaasde is dat zo'n dier op de een of andere manier begrijpt dat ik ineens hoofd hondenvoer en wandelmaat ben. Waarom ik? Waarom niet Tuinmaat Han of Trijntje, die hier ook waren toen hij gebracht werd?

Elvis wist natuurlijk niet hoelang hij hier zou zijn, ik vraag me sowieso af of honden enig gevoel voor tijdsverloop hebben, maar hij legde zich erbij neer en ik was de baas. Ongelofelijk. Nu is alles hier weer leeg en groot, de keuken is zonder hem een zee van ruimte, het schilderij van Jasper aan de wand de enige hond, een hond die niets wil, die niets nodig heeft.

Geen nood: ik ben gek op bewateren en de slang is lang en water komt zonder ophouden uit de buitenkraan

Bewateren Nog steeds is het hier niet groen, nu net beginnen de kastanjebladeren zich te ontvouwen. Wel zijn de gierzwaluwen aangekomen, dagen nadat ik vanuit Nederland de eerste meldingen had binnengekregen. Ik zag ze de eerste keer in Bitburg, op 6 mei. Horen, moet ik zeggen, altijd hoor je ze eerder dan dat je ze ziet. Een paar dagen later vlogen er twee boven mijn huis. Het is dus zomer, zeker met de tientallen boeren- en huiszwaluwen die hier al minstens een maand zijn en met de eerste jonge koolmezen in één van mijn nestkasten. En toch zijn de bomen nog kaal. Gisternacht vroor het nog drie graden. Het heeft wat geregend vorige week, de droogte laat zich echter niet zo snel verjagen. Maar geen nood: ik ben gek op bewateren en de slang is lang en water komt zonder ophouden uit de buitenkraan. "Je verwent die planten", zei iemand. "Zo raken ze gewend aan water." Ja, und? denk ik dan.

Moestuin Van de week besefte ik dat ik zonder al te grote problemen twee of drie weken weg kan hier. Twee jaar geleden nog was ik bij terugkomst dagenlang oprukkend onkruid aan het verwijderen. Blijkbaar betekent het in cultuur brengen van woeste grond dat onkruid z'n plek leert kennen. Ik verwijderde een decoratieve takkenhoop van onder de hulstboom en bouwde die drie meter verder weer op, waardoor de driehoek onder de hulst bij de tuin is gaan horen. Ik groef elders sneeuwklokjes, hyacinten, anemonen en herfstsedums uit en plantte die in de lege plek. Morgen rijd ik met buurman Klaus naar de jaarlijkse plantenmarkt in Bitburg om een grote slag te slaan. Ik ga aan de moestuin beginnen, anderhalve week geleden kreeg ik vanuit Nederland een grote envelop met zaad binnen. De IJsheiligen waren vorige week. Een oude boerenweerwijsheid is Pflanze nie vor der kalten Sophie. Sophie van Rome, een martelares, haar naamdag is op de 15de mei. Tegenwoordig kijk ik gewoon op mijn weer-app: de komende week komt de nachttemperatuur niet beneden de 8 graden.

