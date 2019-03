Kabinet neemt langverwacht besluit: Amsterdamse kolencentrale volgend jaar dicht

Het kabinet wil op deze manier tegemoet komen aan de rechterlijke uitspraak in de Urgenda-klimaatzaak. Dit vonnis houdt in dat de CO2-uitstoot in 2020 25 procent minder moet zijn dan in 1990. De kans dat Nederland hierin slaagt is nihil. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft becijferd dat het kabinet afstevent op 21 procent reductie. Ingrijpende milieumaatregelen zijn nodig.

Lees verder na de advertentie

Met het opdoeken van de Amsterdamse kolencentrale komt uitvoering van het Urgenda-vonnis dichterbij

Met het opdoeken van de Amsterdamse kolencentrale komt uitvoering van het Urgenda-vonnis dichterbij. Het vorige kabinet overwoog ook al de Hemweg te sluiten, samen met die andere kolencentrale uit de jaren negentig, de Amer in Geertruidenberg. Maar toenmalig minister van economische zaken Henk Kamp zag er uiteindelijk van af. Hij had de hoop dat de staat die 25 procent zou halen zonder het sluiten van een of meerdere kolencentrales.

Nieuwe centrales krijgen respijt tot 2030 Voor de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is er geen ontkomen aan. Er ligt niet alleen een Urgenda-vonnis, het kabinet werkt ook aan een klimaatakkoord dat moet leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030. Wiebes maakte vorig jaar bekend dat hij de Amer- én Hemweg-centrale uiterlijk in 2025 wil sluiten. De drie nieuwe centrales (twee op de Rotterdamse Maasvlakte en één in de Eemshaven) krijgen respijt tot 2030. Het kabinet heeft ook onderzocht of de Amercentrale versneld dicht kan, maar dat is ingewikkeld. Deze fabriek zorgt onder andere voor stadsverwarming in Brabantse steden. Een alternatieve energievoorziening is niet gemakkelijk gevonden. Sluiting van de Hemweg is eenvoudiger. Een mogelijke kink in de kabel is dat eigenaar Nuon dwars gaat liggen. Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen ANP: “Het is vervelend dat onze medewerkers dit via de pers moeten vernemen.” Volgens Nuon is er ook nog geen overeenstemming met het kabinet over vervroegde sluiting. Voorlopig houdt het bedrijf vast aan 2024. “Dat is tot nu toe onze enige zekerheid.” Nuon zal geld willen zien van de staat, wil het akkoord gaan. Het kabinet heeft onlangs wel een half miljard euro gereserveerd voor milieudoelen. Volgens Haagse bronnen komt het kabinet de komende tijd met meer maatregelen die moeten leiden tot CO2-reductie. Maar binnen de coalitie wordt erkend dat het terugdringen van de uitstoot met 25 procent in 2020 inmiddels een moeilijke, zo niet onmogelijke opgave is.

Lees ook:

Politiek taboe op sluiten kolencentrales doorbroken Minister Eric Wiebes sluit niet uit dat een of twee oude kolencentrales gesloten zullen worden om te voldoen aan de CO2-doelstelling voor 2020.