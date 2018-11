Kabinet gaat in cassatie tegen Urgenda-uitspraak

Op 9 oktober verplichtte het gerechtshof in Den Haag de staat om de CO2-uitstoot in 2020 met een kwart terug te brengen ten opzichte van peiljaar 1990. Daarmee bekrachtigde het Hof een uitspraak van dezelfde strekking door een lagere rechter uit 2015. Nu gaat de overheid opnieuw in beroep. Voor de uitvoering van het arrest zal dit niet veel uitmaken: de Hoge Raad zal de Urgenda-zaak niet voor 2020 behandelen. Wiebes liet eerder al weten dat hij zich aan de door de rechter opgelegde CO2-doelen wil houden.

In de klimaatzaak, aangespannen door milieuorganisatie Urgenda, greep de rechter voor het eerst in op het klimaatbeleid van een overheid. Volgens de staat bemoeit de rechter zich op die manier te veel met het beleid. Vorige maand vond het Gerechtshof dat argument niet ter zake doen. Het Hof beredeneerde dat de staat door niet voldoende in te grijpen in de CO2-uitstoot, de gezondheid van zijn bevolking in gevaar brengt.

Marjan Minnesma, het gezicht van Urgenda, is niet verbaasd dat de staat in cassatie gaat. Zij gelooft er weinig van dat het de overheid om principes gaat. “Dat zeiden ze bij het vorige beroep ook, en vervolgens maakten ze ook bezwaar op alle inhoudelijke punten in het vonnis.” De Hoge Raad toetst vooral of het proces eerlijk is verlopen, en kijkt niet zozeer naar de inhoud. Volgens Minnesma doet de overheid nog niet veel inspanningen om het arrest op te volgen. “Als ze de uitspraak serieus zouden nemen, dan zouden we al versnelde acties zien. Bijvoorbeeld het sluiten van kolencentrales, of het terugbrengen van de maximumsnelheid op de snelweg.”

Snelste manier

Minister Wiebes liet de Tweede Kamer onlangs weten dat hij de nieuwe klimaatdoorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) afwacht voordat hij actie onderneemt. Die komen in januari. In dat Kamerdebat zei de minister ook dat voortijdige sluiting van verouderde kolencentrales voor hem geen taboe is. Sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam en de Amercentrale in Geertruidenberg wordt gezien als de snelste manier om de CO2-uitstoot te verminderen. De overheid lag vorig jaar nog niet op schema voor een kwart minder uitstoot in 2020. Toen stond de teller op 13 procent minder dan in 1990.

Ondertussen overlegt de overheid met de polder over een klimaatakkoord. Daarin wordt geregeld dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent is teruggedrongen. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen vrijwel volledig uitgebannen zijn.