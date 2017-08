Jonge ondernemers en politici: schiet op met schone energiewinning

Vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties van links tot rechts en jonge groene ondernemers formuleerden deze boodschap aan een nieuw kabinet gisteren in Arnhem. Tien politieke jongerenorganisaties schreven al in februari een manifest waarin ze vijf groene eisen stelden aan een nieuw regeerakkoord. Dat vulden jonge ondernemers, de meesten nog geen dertig, gisteren verder in samen met vertegenwoordigers van vijf politieke jongerenclubs, van CDA, D66, GroenLinks, PvdA en SGP.

Het moet niet minder, maar anders Aart van Veller (32) directeur van energieleverancier Vandebron

"Als we de politiek niet zover krijgen dat uitstoot van CO2 geld gaat kosten, dan gaat de omwenteling niet zo hard als die zou moeten gaan", zei Aart van Veller (32) directeur van energieleverancier Vandebron, tegen de jonge groene ondernemers, van wie een groot deel een plaats heeft op de top-100 van duurzame jongeren. Van Veller maakt zich zorgen, maar hij ziet ook 'ongelooflijke kansen'.

Bureaucratische procedures doorbreken Daarbij kunnen de jonge idealisten wel hulp gebruiken van de overheid; grote bedrijven hebben makkelijk toegang tot beleidsmakers, maar kleine initiatieven hebben dat niet, of niet automatisch. Contacten leggen is daarom essentieel, ervaren zij, en samen experimenteren kan een prima middel zijn, ook om bureaucratische procedures te doorbreken. Het kabinet moet wat de jonge ondernemers betreft ook opschieten met de circulaire economie. Het kabinet vindt dat die kringloop-economie zonder verspilling van grondstoffen en producten er in 2050 moet zijn, dan zijn zij tegen de zestig. Ze vinden dat het grondstoffengebruik uiterlijk 2040 helemaal circulair moet zijn. Minder leuk hoeft het leven van al die milieumaatregelen niet te worden, zei Aart van Veller. "Mijn toekomstbeeld is dat we hetzelfde comfort houden, en dezelfde manier van leven." Hij verweerde zich tegen kritiek dat meer welvaart strijdig is met duurzaamheid. Hij gelooft niet in het zogenoemde consuminderen: "Als we de massa willen bereiken dan gaat het niet lukken met de boodschap dat het minder moet. Het moet niet minder, maar anders."

Wat staat er in het manifest van de jongerenclubs? In het manifest dat tien politieke jongerenorganisaties in februari opstelden met Jan Terlouw, staan vijf wensen voor een nieuw regeerakkoord: 1. Nederland moet op het gebied van duurzaamheid koploper worden, met name bij het concreet maken van de klimaat-afspraken van Parijs.

2. Het principe 'de vervuiler betaalt' wordt uitgangspunt van het beleid.

3. Het kabinet toetst elke maatregel aan het effect op de kwaliteit van de aarde.

4. In internationaal verband bevordert het kabinet dat multinationals niet minder belasting betalen dan het midden- en kleinbedrijf.

5. De menselijke maat is de norm bij het realiseren van deze maatregelen. Het manifest is ondertekend door de jongerenorganisaties van de partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. En door de jongeren van GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, SGP en Denk.

