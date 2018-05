Jonge lammergier op avontuur landt in de Zeeuwse duinen

Drie meter breed als hij zijn vleugels spreidt en normaal geen roofvogel die Nederland zomaar aandoet. Fotograaf Marcel Klootwijk wist de aaseter vast te leggen nadat een vriend hem erop attendeerde. Die was in de duinen bezig vlinders te inventariseren toen hij de gier bij wat dennenbomen zag. Daar, bij die bomen, bleef de cognacbruine exoot van zondag op maandag slapen. “De vogel móest er wel overnachten”, verklaart Klootwijk. Hij wijst erop dat deze ‘luie vliegers’ graag gebruik maken van opstijgende lucht tijdens het reizen, en dat zat er vanwege het onweer op zondag niet in. “Maandagochtend om half elf zagen we hem opstijgen, zo hoog dat hij al snel niet meer te zien was.”

Lees verder na de advertentie

Een beetje sneu is het wel. Ten eerste moet de vogel verdwaald zijn, denkt Klootwijk. Ze zitten normaal veel zuidelijker, in West-Europa alleen in de Pyreneeën. Daarnaast was dit volgens Klootwijk een jonge vogel, te zien aan de kleur van het verenkleed. Én blijkbaar single, want lammergieren zijn zeer trouwe partners die, als ze eenmaal de liefde van hun leven hebben gevonden, niet meer van hun wederhelft wijken. “Tot slot vloog deze ook nog eens de verkeerde kant op”, merkt Klootwijk op. “We zagen hem naar het noorden vliegen.” Op zich snapt de fotograaf dat wel. “Ten zuiden van zijn overnachtingsplek lag de Westerschelde, en boven water is weinig opstijgende lucht”.

Maar misschien was de jonge vogel wel op avontuur en vliegt hij zijn levenspartner later nog wel eens tegemoet.

Lees ook: