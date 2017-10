Jong groen talent: zeewierboer Sjoerd Laarhoven teelt natuurlijke waterfilters

Voor Sjoerd Laarhoven is het strand zijn tweede thuis. Hij groeide op in Beverwijk, een kilometer of vijf van de zee. En nog altijd is hij, zegt hij, een fervent zeiler en surfer. Met koffie zit Laarhoven (30) in een strandtent op de noordpier van Velsen-Noord. Een paar wandelaars laten zich door het druilerige weer niet tegenhouden en bovenop een duin joelt een schoolklas. Laarhoven wijst door het beregende raam naar buiten: “Dáár gaat het gebeuren”, zegt hij.

In de havenmonding van IJmuiden, waar het Noordzeekanaal overgaat in de zee, hoopt Laarhoven nog dit jaar te starten met een zeewierboerderij. Niet om sushi te gaan produceren maar om het water te zuiveren.

Zeewier

Met zijn compagnons Nikki Spil (27) en Berthine Bruijnooge (25) richtte Laarhoven daarvoor de stichting Zee Boerderij IJmond op. Ze willen aantonen dat zeewier uiterst geschikt is als natuurlijk waterfilter en tegelijkertijd kan dienen als grondstof. Je kunt er bijvoorbeeld zeep van maken, of een design lampenkap - producten die de zeeboerderij verkoopt om onderzoek naar de filterende werking van zeewier te bekostigen.

De Zee Boerderij IJmond ontvangt dit jaar het Groentje, de aanmoedigingsprijs voor jong talent en veelbelovende duurzame initiatieven. Laarhoven reageert uitgelaten: “Een grotemensenprijs!” Of hij het goede nieuws meteen met zijn twee kompanen mag delen? Die waren vandaag niet in de gelegenheid om op het strand de krant te woord te staan.

© Lars van den Brink

Op het strand en in zee, vertelt Laarhoven, zijn hem in de loop der tijd een paar dingen duidelijk geworden. Ten eerste: de waterkwaliteit mag dan aan alle normen voldoen, maar als je kopje-onder gaat in een rioollozing kun je daar wel degelijk ziek van worden. Ten tweede: met zeewier doen we in Nederland heel weinig, we beschouwen het vooral als vieze plantjes tussen onze tenen. “Ik dacht: er kan zoveel meer. Van zeewier kun je van alles maken, en ik wist dat het een zuiverende werking heeft.”

Vorig jaar begon Laarhoven met Spil en Bruijnooge - alledrie zijn ze bouwkundige - de zeeboerderij. Want, werd hen duidelijk, op papier was de potentie van zeewier genoegzaam bekend, maar proeven om het wier in de praktijk als stofzuiger te laten fungeren waren nog nooit gedaan. En waar zouden die beter gedaan kunnen worden dan in zijn eigen achtertuin, de haven van IJmuiden? Wetenschappelijke steun vond de Zee Boerderij bij de universiteiten van Groningen en Wageningen en de VU in Amsterdam. Maar de praktijk is weerbarstig, vertelt Laarhoven. “We hadden een vergunning aangevraagd om hier over een lengte van honderd meter langs de noordpier zeewier te mogen kweken aan lijnen. Daar kwamen allerlei bezwaren tegen. De sportvissers protesteerden omdat ze vrezen voor zeewier aan hun lijnen. En de havendienst vroeg zich af wat er niet kon gebeuren als onze zeeboerderij bij storm op drift zou raken en dan in de schroef van een schip terecht zou komen. Maar zo’n varende flat trekt een lijn met zeewier natuurlijk zo kapot. Dat is het probleem niet.

“Je merkt dat het als klein bedrijfje met een duurzaam idee moeilijk is om met de grote spelers mee te doen. Het roept ook de vraag op van wie de zee eigenlijk is. Maar we geven niet op. We hebben onze vergunningaanvraag aangepast aan de bezwaren. Hopelijk kunnen we voor het eind van het jaar beginnen.”

Ondertussen zoekt het drietal geld en steun. Ze hebben nauw contact met de omliggende industrie zoals Tata Steel en Port of Amsterdam. Ook hopen ze op een donatie uit het Rabobank Dichtbij Fonds. Zelf genereren de drie zeeboeren inkomsten door hun zelfgemaakte zeewierproducten te verkopen. Ook geven ze workshops over de duurzame mogelijkheden van zeewier aan schoolklassen, dagjesmensen en bedrijfsuitjes. Dat levert geld op én bewustwording.