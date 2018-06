Johannes de kever leeft niet uit vrije wil op het strand

Soms krioelt de vloedlijn van lieveheersbeestjes. Ook coloradokevers en rozenkevers belanden soms massaal aan zee.

Lees verder na de advertentie

Op een heerlijke zomerdag in juni fiets ik met twaalf Trouw-lezers rond over Schiermonnikoog. Op de oude steiger, waar tot 1962 de veerboot afmeerde en die nog steeds een paar honderd meter de Waddenzee insteekt, kijken we over het wad. Bergeenden, steenlopers, bontbekplevieren en bonte strandlopers schuimen het wad af. In de slenk waardoor de jachthaven leegloopt, waden vijf lepelaars.

Kevers worden biologisch bestreden met aaltjes en chemisch met insecticiden

Aan de zuidelijke horizon trillen de drie sluizen van Lauwersoog boven het glinsterende wad. Vanuit het Rif, de weidse zuidwestpunt van het eiland, komt een stipje aangevlogen. Vlakbij wordt het groter, al blijft het klein. Het is een kever. Hij neemt plaats op de hand van ondergetekende, vouwt zijn vleugels op, klapt zijn schilden in en maakt het zich gemakkelijk.