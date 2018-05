Je bent klein en zwart en vernoemd naar Leonardo DiCaprio of André Kuipers

Gelukkig kunnen acteur Leonardo DiCaprio en astronaut André Kuipers die wens nu van hun bucketlist afstrepen. De beestjes zullen er zelf weinig van meekrijgen, maar op Borneo kruipen nu de Grouvellinus andrekuipersi en de Grouvellinus leonardodicaprioi rond.

De kevers werden ontdekt tijdens een onderzoeksreis naar Borneo, georganiseerd door bioloog Menno Schilthuizen. Die nam op deze ontdekkingsreis niet alleen biologen mee, maar ook leken met een passie voor alles wat kruipt, groeit en bloeit. Onder het motto ‘ook jij kunt een Darwin zijn’ trekken deze ‘citizen scientists’ het oerwoud in, op zoek naar soorten die we nog niet kennen. Tijdens deze trip werden dus de twee nieuwe soorten ontdekt, de deelnemers bedachten de namen.

De Grouvellinus andrekuipersi en de Grouvellinus le­o­nar­dodi­ca­prioi lijken qua uiterlijk in de verste verte niet op hun naamgevers.

De kevers werden ontdekt tijdens een onderzoeksreis naar het eiland Borneo, georganiseerd door bioloog Menno Schilthuizen. © Inge van Mill

Er worden wel vaker insecten vernoemd naar beroemdheden. Zo kreeg een vlieg met flinke voorpoten de naam Megapropodiphora arnoldi, naar ‘terminator’ Arnold Schwarzenegger, en een mot met een bijzonder merkwaardig geel kapsel heet sinds vorig jaar Neopalpa donaldtrumpi, naar de Amerikaanse president.

De Grouvellinus leonardodicaprioi. © Freitag H, Pangantihon CV, Njunjić I (2018) via ZooKeys

Maar de Grouvellinus andrekuipersi en de Grouvellinus leonardodicaprioi lijken qua uiterlijk in de verste verte niet op hun naamgevers. Zo is de DiCaprio-kever slechts enkele millimeters groot, helemaal zwart en heeft hij uitstekende ogen, terwijl de acteur er met zijn lichtblauwe kijkers, goudblonde lokken en eeuwig jeugdige gezicht heel anders uitziet. Ook de naar Kuipers vernoemde kever heeft niets weg van de goedlachse astronaut. Beiden hebben de eer gekregen omdat ze zich zo inzetten voor het milieu. DiCaprio richtte in 1998 een stichting op om bedreigde ecosystemen te helpen, Kuipers is ambassadeur van het Wereld Natuur Fonds en heeft ook een eigen stichting.