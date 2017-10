Japanse exoten liften mee met plastic afval naar kust VS

Bijna driehonderd diersoorten hebben Amerikaanse onderzoekers geïdentificeerd op plastic resten die sinds 2011 zijn aangespoeld op de westkust van de Verenigde Staten, van Oregon tot Californië en Hawaii. Bootresten en allerhande kunstof bouwmaterialen die door die tsunami van 38 meter hoog van de Japanse kust in zee waren gegooid.

Als dat natuurlijke materialen waren geweest, zoals boomstammen, hadden al die dieren de Noord-Amerikaanse kust nooit gehaald; hun transportmiddel zou voordien al zijn gezonken of vergaan. Het is een reis van meer dan 7000 kilometer, die mogelijk werd gemaakt door de onafbreekbare en drijvende plastics. Bomen waren een zeldzaamheid onder de tsunami-resten die in Amerika aanspoelden.

Meer dan zeshonderd plastic resten verzamelden onderzoekers aan de Amerikaanse westkust in een periode van vijf jaar na de Japanse tsunami, variërend van kleine brokstukken tot plastic boeien en complete scheepsrompen. En vooral de grotere stukken bleken broedplaats voor een enorme soortenrijkdom.

Jaren onderweg

Onder de bijna driehonderd diersoorten die de onderzoekers aantroffen waren vele soorten mosselen, kreeftjes, mosseldiertjes en wormen, maar ook enkele vissoorten die in Amerikaanse wateren niet voorkomen.

Wat de onderzoekers verbaasde was niet alleen de afstand die dieren hadden afgelegd, maar ook de staat waarin ze arriveerden. Ze zijn in veel gevallen jaren onderweg geweest onder weinig vriendelijke oceaancondities, maar 20 procent bleek bij aankomst nog in staat zich voort te planten.

Of sinds de tsunami Japanse exoten zich ook daadwerkelijk aan de Amerikaanse kust hebben gevestigd, staat niet vast. "Maar", zegt een van de onderzoekers, "het zou me verbazen als dat niet zo was".

Een intercontinentale reis van honderden diersoorten in korte tijd is nooit eerder gezien. En hij mag, volgens de onderzoekers, worden gezien als een waarschuwing. Een tsunami is weliswaar een natuurramp, maar de vloedgolf stuit wel op kuststreken die steeds dichter worden bebouwd. Bovendien zullen door klimaatverandering de weersextremen, zoals orkanen, toenemen en stijgt de zeespiegel. Je mag verwachten dat de afvoer van kunststoffen naar de oceanen daardoor zal aanzwellen. En er verdwijnt langs allerlei wegen jaarlijks al zo'n 10 miljoen ton plastic in de oceanen.

Die plastics worden een surfplank voor migrerende soorten. Die surfplank vaart minder hard dan de zeeschepen, die ook - onbedoeld - leven van het ene continent naar het andere brengen. De reis is langer en de kans op overleven minder groot. Voordeel is dat de dieren op de surfplank meer tijd hebben zich aan te passen aan hun nieuwe thuis.