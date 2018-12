Japan besluit de commerciële walvisjacht te hervatten

Dat maakte kabinetschef Yoshihide Suga bekend. Volgens hem blijft de jacht beperkt tot de exclusieve economische zone en de territoriale wateren van Japan.

Japan ligt al langer overhoop met de internationale organisatie, die alleen een aantal bescheiden vormen van jacht toelaat. De commerciële jacht op walvissen is internationaal al ruim dertig jaar verboden, maar Japan doet elk jaar ‘wetenschappelijk onderzoek’ naar de walvis. Het land probeert al tijden om weer toestemming te krijgen voor de commerciële jacht. In september werd het meest recente verzoek van Tokio door de IWC geweigerd.

Excuus

De Japanners worden ervan beschuldigd dat ze de wetenschap enkel als excuus voor de jacht gebruiken. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag bestempelde in 2014 de Japanse walvisvangst nog als illegaal.

Japan stapt eind juni op uit de commissie en hervat met ingang van juli de commerciële jacht, zo liet Suga weten. “De walvisjacht zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de internationale wetgeving en binnen de vangstbeperkingen die zijn berekend volgens de door de IWC goedgekeurde methode, om negatieve effecten op walvisachtigen te voorkomen’’, zei de kabinetschef.

Japan heeft in de afgelopen jaren onder meer gejaagd in de Antarctische Oceaan gejaagd. Vooral Nieuw-Zeeland en Australië zijn daar fel op tegen. De jacht in rond de zuidelijke pool wordt gestaakt, zei Suga. De Nieuw-Zeelandse minister van buitenlandse zaken, Winston Peters, is blij dat Japan uit de zuidelijke regio vertrekt, maar hij sprak in het algemeen zijn teleurstelling uit over het besluit om de commerciële walvisvaart te hervatten. “De walvisjacht is niet meer van deze tijd en onnodig”.