Jagers tellen op hun manier ook vogels, vindt de maker van de Vogelatlas

Het moet zaterdag het ‘evenement voor alle vogeltellers en andere actieve natuurliefhebbers’ zijn. Zelfs minister Carola Schouten (natuur) is opgetrommeld om de jaarlijkse Landelijke dag van vogelaars tot een succes te maken. Zij krijgt het eerste exemplaar van de nieuwe Sovon-vogelatlas uitgereikt.

Voor De Faunabescherming is er weinig om naar uit te kijken. De reden: de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) krijgt een kraampje op de vogeldag. Harm Niesen van de Faunabescherming is woedend: “Het moest een feestelijke dag worden en die hebben ze gewoon verpest. Mensen zijn niet alleen een beetje verontwaardigd, ze zijn woest!”

Gevoelig

Sovon-woordvoerder Albert de Jong ziet geen bezwaar. “Wij zien dit als een kans om in dialoog te gaan met de jagers. Daar horen beide kanten van het spectrum bij.” Dat deze beslissing gevoelig ligt, begrijpt hij, maar intern is het goed afgekaart. Zo zou de Sovon-ledenraad akkoord zijn gegaan met de komst van de jagers. “Het klopt dat de KNJV een bijzondere organisatie is omdat jagers zich op een andere manier in de natuur begeven. Dat ontkennen we niet. Maar wij zijn geen natuurbeschermingsorganisatie. En jagers doen bijvoorbeeld ook tellingen.”

Een merkwaardig argument, briest Niesen. “Ze nodigen toch ook niet de vereniging van aardappeltelers uit? Dat Sovon de jagersvereniging toelaat maakt haar allesbehalve neutraal. Vogelbeschermers hebben nu eenmaal een bloedhekel aan jagers. Niet alleen is zo’n dag geen podium voor die zogeheten discussie. Die dialoog is volstrekt zinloos, omdat ze op een heel andere golflengte zitten.”

Dat de Jagersvereniging financieel bijdraagt aan de nieuwe vogelatlas is volgens Niesen een logischer verklaring. “Jagers doen alles om hun imago op te poetsen. Eigenlijk worden ze nu neergezet als alternatieve beschermingsorganisatie. Maar voor hen is natuur iets waar je volop gebruik van mag maken, om niet te zeggen misbruik. Dat staat haaks op waar wij en Sovon voor staan.”