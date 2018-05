Jagen op de laatste leguanen van Sint-Eustatius, om ze te redden

In een gammele pick-uptruck rijden Tim van Wagensveld, onderzoeker bij stichting Ravon, en Sandra Bijhold van Diergaarde Blijdorp over Sint-Eustatius. Vanaf de bak van de pick-up tuurt Rupnor Redan, parkwachter van St.-Eustatius National Parks, naar alle bomen langs de weg. Hij is expert en gepassioneerd beschermer van de inheemse leguanen van Sint-Eustatius, een stukje Caribisch Nederland dat plaatselijk wordt aangeduid als Statia.

Zij speuren naar de laatste inheemse leguanen van Statia; niet in de heuvels van Boven Nationaal Park of in de krater van de vulkaan De Quill, maar tussen de huizen van Oranjestad.

Af en toe roept een kind vanuit een tuin 'Jobo!', Redans bijnaam. "Ze kennen mij hier allemaal van de lessen op scholen", zegt Redan, met zijn rasta's, oorbellen en gouden tand niet een stereotiepe boswachter. "We hopen via de jonge generatie de bevolking anders tegen de leguaan te laten aankijken. Nu kan het dier de meeste mensen niets schelen."

Het is één voor twaalf voor de Antilliaanse groene leguaan, Iguana delicatissima. De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang is dat het dier op Statia en andere eilanden in de regio werd gegeten. Dat gebeurt bijna niet meer, maar een scala aan nieuwe gevaren maakt dat de status van de leguaan recentelijk is veranderd van bedreigd in ernstig bedreigd, de laatste stap voor uitgestorven.

Zachtjes wordt de leguaan in de zij gedrukt. "Deze is duidelijk drachtig", concludeert dierverzorger Sandra Bijhold van diergaarde Blijdorp. Om de leguaan voor uitsterven te behoeden, wil Blijdorp een kweekprogramma beginnen. Daarvoor wil Bijhold enkele leguanen meenemen vanaf Sint-Eustatius. Ze reizen mee in het vliegtuig met premier Rutte, die in het gebied was om te kijken hoe de Antillen opkrabbelen na de orkanen van vorig jaar.

Parkwachter Redan geeft een teken om de auto te stoppen, en al snel vinden de onderzoekers in de bosschages een vrouwtjesleguaan op een tak. Een hengel wordt uitgeschoven, de lus aan het uiteinde in alle rust om de nek van het dier geschoven, dat zich zonder veel verzet uit de boom laat trekken. Ze laat zich rustig op haar rug bekijken, opmeten, wegen en bemonsteren.

Verkeerde vader

"Leguanen ontwikkelen de eieren in twee maanden in het lichaam, daarna leggen ze ze in de grond", zegt Bijhold. Maar, zegt ze, het is afwachten of de vader van het jong niet een groene leguaan of een hybride soort was. Want dat is een van de nieuwe grote bedreigingen: de elders uit de Cariben afkomstige groene leguaan, Iguana iguana, paart met de inheemse delicatissima. De nakomelingen zijn hybriden en zijn zelf ook weer vruchtbaar. "Ze zijn groter en leggen meer eieren", weet Tim van Wagensveld van Ravon, de Nederlandse onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen. "Dat zou het einde kunnen betekenen van de oorspronkelijke soort. Dus als er een groene leguaan wordt ontdekt, wordt hij meteen weggevangen, maar helaas is er onlangs weer een drachtige hybride leguaan gevonden."

Mensen bellen ons dat er een leguaan in de tuin zit en dat wij hem snel moeten komen halen, anders maken ze 'm zelf wel af. Rupnor Redan

© LaurienHoltjer

Terwijl de groep terugloopt naar de truck, springen her en der wild blaffende honden tegen de hekken op. "Als een leguaan in een tuin met een hond komt, is ie dood", zegt Van Wagensveld. Sommige Statianen vinden dat prima, getuige de telefoontjes die Rupnor Redan soms krijgt. "Dan bellen ze op dat er een leguaan in de tuin zit, en dat wij hem snel moeten komen halen, anders maken ze 'm zelf wel af."

Het volgende adres waar de onderzoekers stoppen, is daarop een uitzondering. De bewoonster belde St.-Eustatius National Parks met de mededeling dat er een jonge leguaan in haar tuin zat en dat ze bang was dat haar hond hem zou grijpen. Een zoektocht in de onmetelijke tuin levert niets op.