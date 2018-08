Ja ook zij: Suzuki, Mazda en Yamaha sjoemelen met hun uitstoottesten

Zijn er nog autofabrikanten die niet in opspraak zijn geraakt vanwege gesjoemel of gegoochel met testresultaten? In Europa zijn het er maar weinig. In Japan wordt dat aantal steeds kleiner.

Lees verder na de advertentie

Gisteren bleek dat twee Japanse autobouwers (Suzuki en Mazda) en een motorenfabrikant (Yamaha) het niet altijd nauw namen met de eisen waaraan tests moeten voldoen. Ook keurden zij modellen goed die in werkelijkheid niet goed waren gekeurd of geïnspecteerd. Hun modellen reden in werkelijkheid waarschijnlijk minder zuinig dan uit tests naar voren kwam en stootten ook meer vervuilende stoffen uit.

Suzuki, Mazda en Yamaha erkenden dat na een onderzoek dat zij moesten uitvoeren van het Japanse ministerie van land, infrastructuur en transport. In totaal moesten 23 fabrikanten van auto’s en motoren hun testwijzen en inspecties tegen het licht houden. In zeventien gevallen konden die de toets der kritiek doorstaan, de onderzoeken naar Volkswagen, Audi en Volvo lopen nog. Maar bij Mazda, Yamaha en vooral Suzuki bleek het nodige mis te zijn.

Suzuki ziet in het onderzoek geen reden om zijn modellen naar de garages terug te roepen voor een herstel- of opknapbeurt

Ongeveer de helft Bij Suzuki, na Toyota, Nissan en Honda de vierde autobouwer van Japan, bleken ongeveer de helft van de 12.819 tests en inspecties die sinds 2012 werden uitgevoerd niet aan de regels te voldoen. Bij Mazda (4 procent) en Yamaha (2 procent) lag dat aandeel veel lager. De drie testten auto’s in andere omstandigheden dan de Japanse regelgeving voorschrijft. Niet bekend is of er veel verschil zat tussen het benzineverbruik en de emissies die Suzuki, Mazda en Yamaha voor hun modellen opgaven en de daadwerkelijke verbruiks- en emissiecijfers. Bij de Volkswagens die waren uitgerust met sjoemelsoftware, een praktijk die in 2015 werd ontdekt, is wel een groot verschil aangetoond: die stootten, eenmaal op de weg, veel meer vervuilende stoffen uit dan tijdens tests. De topmannen van de drie Japanse concerns hebben hun excuses uitgesproken en beterschap beloofd. Volgens de topman van Mazda hebben de gebrekkige inspecties geen invloed op de kwaliteit van de auto’s. Suzuki ziet in het onderzoek geen reden om zijn modellen naar de garages terug te roepen voor een herstel- of opknapbeurt: het benzineverbruik en de emissies nopen daar niet toe, volgens het bedrijf. Overigens werden de modellen waarvan de tests zijn onderzocht alleen verkocht in Japan – niet in het buitenland. De tests bij Toyota, Honda en Daihatsu werden wel volgens de regels uitgevoerd.

Dicht bij zee Het onderzoek dat het ministerie gelastte, kwam nadat eerder dit jaar gesjoemel werd ontdekt bij Nissan en Subaru. Ook die goochelden met tests. Zo liet Subaru tests uitvoeren bij andere snelheden en een andere luchtvochtigheid dan vereist. Ook vervalste Subaru gegevens over het verbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen. Voor Suzuki is het al de tweede keer dat het onder vuur komt te liggen vanwege gegoochel met tests. In 2016 bleek onder meer dat Suzuki sommige tests binnen liet uitvoeren terwijl dat in de buitenlucht had moeten gebeuren. Het bedrijf voerde toen ter verdediging aan dat de testbaan vrij dicht bij de zee ligt en het er dus nogal vaak waaide. De affaire kostte topman Osami Suzuki zijn baan. In datzelfde jaar bleek ook Mitsubishi niet altijd volgens de regels te werken.

Sjoemelstaal De auto-industrie is niet de enige bedrijfstak waarvan is aangetoond dat er producten worden verkocht die niet aan de officiële normen of geldende specificaties voldoen - of die niet volgens de regels zijn getest. Eind vorig jaar werd bekend dat Kobe Steel staal verkocht aan de auto- en luchtvaartindustrie dat niet voldeed aan de specificaties. Dat staal werd onder meer geleverd aan Toyota en Nissan. Ook het bedrijf Mitsubishi Materials raakte in opspraak door zulke praktijken.

Lees ook: