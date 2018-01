Italianen maken zich kwaad om plastic zakjes van 1 cent

Die ultradunne zakjes kosten sinds 1 januari 1, 2 of 3 cent - het verschilt per winkel. Dat betekent dat elke consument dit jaar hooguit 12 euro kwijt zal zijn. En toch is er een landelijke rel over ontstaan.

Het betalen voor de zakjes is een gevolg van een Europese richtlijn die is bedoeld om het gebruik van plastic zakjes, die schadelijk voor het milieu zijn, terug te dringen. Die zakjes mogen niet gratis zijn. Het Italiaanse parlement heeft daar een eigen draai aan gegeven en een wet gemaakt die stelt dat de zakjes voor groente en fruit afbreekbaar moeten zijn, en dat hun prijs op de kassabon moet verschijnen zodat de consumenten beseffen dat ze iets kosten. De minister van milieu noemt dit 'ecologische beschaving'.

Een deel van de Italianen vindt het een mooie milieuvriendelijke maatregel. Maar een ander deel roept dat dit de zoveelste 'belastingverhoging' is die ze door hun strot geduwd krijgen. En dat deze wet er vast alleen is gekomen omdat een grote producent van afbreekbare zakjes banden met de regerende Democratische Partij heeft.

Media duiken erop en stellen: dat klopt niet. Voorheen werd de prijs van de zakjes simpelweg doorberekend in de levensmiddelen. En de grote producent fabriceert geen zakjes, maar het materiaal ervoor. 135 bedrijven in Italië maken daar zakjes van.

Toch blijven supermarkten en groenteboeren kwade klanten zien. Het ministerie van gezondheidszorg meldt daarom dat iedereen de zakjes ook van thuis mag meenemen als dat goedkoper is, maar dat ze niet mogen worden hergebruikt, in verband met de hygiëne. Een woordvoerder van de supermarktbranche reageert geërgerd en zegt dat het ondoenlijk is om te controleren of alle zakjes met groente en fruit die bij de kassa verschijnen wel nieuw zijn.

Op radio, internet en tv proberen commentatoren de rel rondom de zakjes te duiden. Sommigen zien de ophef als een symptoom van de onvrede onder de Italianen, die volgens hen heel groot maar miskend is.