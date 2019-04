Israëlische maanlanding mislukt

Bijna was het Israël gelukt als vierde land ooit een gecontroleerde maandlanding tot een goed einde te brengen. Bijna. Want donderdagavond kwam de Israëlische sonde Beresheet toch niet met een zachte landing op de maan terecht. De belangrijkste motor viel uit en het contact werd verbroken. Daarna is het Israëlisch toestel waarschijnlijk gecrasht.

Tot nu toe is het alleen de Sovjets, Amerikanen en Chinezen gelukt om een toestel gecontroleerd te laten landen op de maanbodem. In 2011 liet de Israëlische organisatie SpaceIL weten Israël aan dat rijtje te willen toevoegen. Op 22 februari werd de maanverkenner vanuit Florida de ruimte in geschoten door een Falcon 9-raket van SpaceX, het bedrijf van zakenman Elon Musk. Het was de eerste keer dat een ruimtesonde die grotendeels met privaat geld is gefinancierd in een baan om de maan werd gebracht.

Toeschouwers in het Planetaya Planetarium in de stad Netanya zien het neerstorten van de Israelische maansonde. © AFP

Het toestel werd vernoemd naar het Bijbelboek Genesis: ‘Beresheet’ is Hebreeuws voor ‘In den beginne’. Op het ruimtevaartuig met de afmetingen van een afwasmachine, het kleinste dat ooit is gebruikt voor een maanlanding, stond een davidster met daaronder in het Engels: ‘Klein land, grote dromen’.

Dat een grote droom in duigen is gevallen voor Israël is volgens premier Netanyahu geen reden voor verdriet. “Als het niet de eerste keer lukt, probeer je het nog een keer, liet de premier weten vanuit de controlekamer. “We hebben de maan bereikt, en hopen de volgende keer wat comfortabeler te landen”. De premier hoopt dat er binnen drie jaar een nieuwe poging kan worden gedaan.

