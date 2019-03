Is kleding per definitie duurzamer als het dicht bij huis gemaakt wordt?

Design, diervriendelijk en dichtbij zijn kernwoorden voor Moniek Miedema, kunstenares, oprichtster en eigenaresse van ByOni. Ze ontwerpt kleding, koopt de stof in en laat de productie doen in fabrieken waar ze van weet dat de arbeidsomstandigheden goed zijn. Zo’n 15 procent van de collectie wordt in Leeuwarden geproduceerd, de rest in Griekenland.

Voor de zomercollectie komt voor elk kledingstuk een ‘track and trace systeem’. Doorgaans duidt die term op software die op een visuele en interactieve manier inzicht geeft in alle onderdelen van de keten over de hele wereld. ByOni geeft daar een iets nauwere invulling aan. Een reeks foto’s en teksten op de website geeft toelichting op de ontwerp- en productiefase van de kledingstukken. Het is de bedoeling dat deze informatie via een app toegankelijk wordt.

Viscose

Blazer ‘Moniek’ is bijvoorbeeld gemaakt in Griekenland. Het jasje bestaat uit viscose, de kraag is een mengsel van wol en acryl. De foto’s tonen vrouwen in ateliers, achter naaimachines en in de weer met meetlinten en stof. Informatie over de stoffabrikanten en een eventueel duurzaamheidsbeleid ontbreekt nog.

Miedema gebruikt voor haar kleding voornamelijk viscose, dat van cellulosebronnen als hout of bamboe wordt gemaakt. “Viscose is een sterk materiaal dat wel tien jaar of langer meegaat. Het kan op 30 graden worden gewassen en hoeft niet te worden gestreken. Bovendien is viscose zeer kleurvast. Het verven van de vezels gebeurt met maximaal rendement, waardoor er nauwelijks afval is, zoals bij katoen.”

Om cellulose tot stof te verwerken zijn wel veel chemicaliën nodig. In een fabriek met een zogenaamd gesloten systeem worden deze chemicaliën tijdens het productieproces opgevangen en hergebruikt of verwerkt. Als dat niet gebeurt, kunnen ze in het milieu terechtkomen en watervervuiling en vergiftiging van het leefmilieu veroorzaken.

De Italiaanse leverancier Miroglio Textile levert de meeste viscose aan ByOni. Het bedrijf heeft een gesloten productiesysteem en voert gerenommeerde keurmerken als GOTS (voor biologische herkomst van stoffen) en Oeko Tex (een gezondheidskeurmerk dat grenswaarden stelt aan resten van zware metalen en andere schadelijke stoffen in textiel). Ook is Miroglio aangesloten bij de Global Recycling Standard, die garandeert dat één of meerdere materiaalsoorten voor minstens de helft bestaat uit gerecycled materiaal.