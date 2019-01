Is het moeilijk om de plofauto per 2030 uit te bannen? Welnee...

De Europese Unie maakte kort voor Kerst bekend dat in 2030 nieuwe auto’s 37,5 procent minder van het broeikasgas CO2 mogen uitstoten. Dat was een compromis; sommige landen, zoals Ierland, Nederland en Frankrijk, wilden verdergaan. Met name Duitsland, de grootste autoproducent in de EU, wilde het bij 30 procent laten. Meer dan dat zou onhaalbaar zijn.

Mij verwonderde dat bericht meteen al, en wie mijn weblog geregeld leest kan wellicht al raden waarom. Maar enkele analisten lieten ook weten het een moeilijke opgave voor de autofabrikanten te vinden. Dus heb ik nog een paar dagen op het hele idee lopen kauwen. Maar ik kan er toch niks anders van maken. Die 37,5 procent gaan we ruimschoots halen, en fabrikanten die dat niet waar kunnen maken, leggen al voor 2030 het loodje.

Benzinemotor hoeft niet schoner

Een benzine-, gas- of dieselmotor 37,5 procent schoner maken is geen kleinigheid. Daarover geen misverstand. Maar dat is ook niet nodig. De nieuw verkochte auto’s moeten in 2030 gemiddeld 37,5 procent schoner zijn. Als je als fabrikant dus maar genoeg elektrische auto’s verkoopt (die stoten nul gram CO2 uit), zit je goed. Wie 100.000 elektrische en 100.000 fossiele auto’s van een vergelijkbaar model verkoopt, halveert de CO2-uitstoot zonder dat de benzinemotor zuiniger hoeft te worden.

Het laatste gaat denk ik niet gebeuren. Een fossiele motor zuiniger maken is uiterst kostbaar, en aangezien die motoren over tien jaar nog amper worden verkocht, is het zonde om daar nog veel geld in te steken.

Wie na 2023 nog een nieuwe plofauto koopt, is ‘een beetje dom’, om maar eens een bekende Nederlandse te citeren

De vraag is dus vooral of in 2030 37,5 procent van alle nieuwe auto’s in de EU elektrische auto’s zullen zijn. Het is koffiedikkijkerij, maar ik denk dat er in 2030 bijna alleen nog maar elektrische auto’s worden verkocht. De ontwikkeling daarvan gaat gewoon enorm snel. Volgens veel deskundigen is de e-auto in 2023 goedkoper in aanschaf dan een auto met plofmotor, en dan wordt het voor consumenten dus appeltje-eitje bij de keuze tussen de twee typen.

Tel daarbij op dat je nu al weet dat de tweedehandsprijzen van plofauto’s snel zullen kelderen omdat je met die dingen straks geen stadscentrum meer in mag. Wie na 2023 nog een nieuwe plofauto koopt, is ‘een beetje dom’, om maar eens een bekende Nederlandse te citeren.

Nou, het laatste is niet helemaal terecht. In 2023 zullen er nog niet genoeg e-auto’s uit de fabrieken rollen om aan de vraag te kunnen voldoen. Dus we zullen noodgedwongen ook nog wat fossiele modellen moeten aanschaffen. Als we al niet, zoals al enkele jaren gaande is, steeds langer met onze oude auto blijven rijden in afwachting van een elektrische.

Dat elektrische auto’s heel gewild zijn, bleek eind vorig jaar al. In december was maar liefst 32 procent van de nieuwe auto’s in Nederland elektrisch. Dat had veel te maken met belastingregels, die dit jaar wat minder gunstig zijn voor de grote elektrische modellen. Dus denken analisten dat de verkoop dit jaar wel zal inzakken. Dat zou me niet verbazen, maar anderzijds komen er juist dit jaar veel elektrische middenklassers op de markt, wat de verkoop sterk zal stimuleren. En bij bedrijven en leasemaatschappijen is elektrisch al helemaal de norm.