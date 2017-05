Is dit de apotheose van de panda-gekte?

De panda's kwamen midden april met het vliegtuig naar Nederland als diplomatiek cadeau van China. Een cadeau overigens, dat Ouwehands Dierenpark jaarlijks 1 miljoen euro kost. Dat geld gaat naar China en wordt gebruikt om de met uitsterven bedreigde diersoort in stand te houden.

Lees verder na de advertentie

Er zijn zelfs eisen gesteld aan het geluid dat het stromende water in de bin­nen­ver­blij­ven maakt. Robin de Lange, Directeur van Ouwehands Dierenpark

Nu ruim een maand later, zullen de twee panda's zich vanmiddag om 16.30 uur voor het eerst aan het Nederlandse publiek tonen. Het toneel is Pandasia, het pandaverblijf waarin een Aziatische leefomgeving is nagebootst en die voor 7 miljoen euro is aangelegd door grotendeels Chinese bouwvakkers.

Tekst loopt door na onderstaande Tweet.

Bizar project

Directeur van Ouwehands Dierenpark Robin de Lange noemde de bouw van het onderkomen in januari een 'bizar project', met erg veel restricties. "Er zijn zelfs eisen gesteld aan het geluid dat het stromende water in de binnenverblijven maakt, want daar zijn reuzenpanda's gevoelig voor."

Om te kijken of Pandasia geschikt was om de panda's onder te brengen, kwam er afgelopen januari een vierkoppige inspectiedelegatie vanuit China naar Rhenen. Uiteindelijk is het complex met onder meer een kraamkamer, een koelcel voor bamboeopslag en een veterinaire ruimte goedgekeurd.

In een tijdsbestek van drie dagen per jaar mogen de twee panda's gaan zorgen voor een nakomeling

Omdat de panda's niet goed met elkaar kunnen opschieten, zullen ze apart leven. Maar drie dagen per jaar komen ze samen, de dagen dat het vrouwtje vruchtbaar is. In dat tijdsbestek mogen ze gaan zorgen voor een nakomeling. Dat wordt een hele opgave, want mannelijke reuzenpanda's staan bekend om hun lage libido.

Tekst loop door na onderstaande afbeelding.

Het pandaverblijf in Ouwehands Dierenpark. © ANP

Ethiek Er was bemoeienis van drie opeenvolgende premiers én de koning voor nodig, maar daarna ging de Chinese regering overstag: als teken van de goede betrekkingen tussen Nederland en China werden de twee panda's voor de komende vijftien jaar verhuurd aan Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Maar is het wel ethisch om een dergelijk diplomatiek gebaar te accepteren, zeker als het een bedreigde diersoort betreft? Filosoof Bas Haring ziet geen problemen. Sterker nog, hij vindt dat de panda 'museale waarde' heeft. "Vergelijk het maar met een schilderij Van Gogh. Een dierentuin zie ik als een museum van levende dieren." Vergelijk het maar met een schilderij Van Gogh. Een dierentuin zie ik als een museum van levende dieren. Filosoof Bas Haring Maar de meningen verschillen. Zo vindt Yvonne Lemmen, woordvoerdster van dierenactivistenorganisatie Peta, de dierentuin een ouderwets concept. "Er zijn genoeg manieren om te genieten van de dierenwereld zonder dieren daarvoor op te hoeven sluiten." Dierentuinen zorgen volgens haar haast nooit voor het daadwerkelijke behoud van diersoorten. Tekst loopt door na onderstaande afbeelding. Panda-taartjes bij een patisserie in Rhenen. © ANP

Panda-gekte De gemiddelde Nederlander lijkt zich minder met dit vraagstuk bezig te houden, getuige het feestelijke onthaal van de twee wollige beren op Schiphol midden april. Daarnaast is de gemeente Rhenen bezaaid met pandavlaggen, pandataarten, pandaknuffels, pandachocola en panda-ijs. Er is zelfs speciale pandacake voor de beren zelf. Toen werd aangekondigd dat Wu Wen en Xing Ya op 30 mei 2017 voor het eerst aan het publiek zouden worden getoond, raakte de website van de dierentuin overbelast. De eerste dagen zijn al uitverkocht, maar daarna is het alle dagen 'rustig', zo is op de site te lezen. De vraag is hoeveel extra bezoekers de investering gaat opleveren.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.