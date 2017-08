Insectenburger op de schappen in Zwitserse supermarkten

In delen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn insecten dagelijkse kost en zelfs een belangrijke voedingsbron. Insectenliefhebbers in Europa kunnen de beestjes wat moeilijker krijgen. De verkoop van insecten voor menselijke consumptie is in Europa niet wettelijk geregeld. Tot deze week dan. Vanaf 21 augustus liggen krekels, sprinkhanen en meelwormen, de larven van een meeltor, in de schappen van de Zwitserse Coop.

Mensen die niet konden wachten om een insect te proeven, konden alvast in een restaurant terecht. Na maanden van onderzoek worden insecten nu ook in de Coop aangeboden. Tijdens het onderzoek werden vier generaties insecten onder streng toezicht geplaatst. Nadat ook de jongste beestjes waren goedgekeurd voor consumptie, mocht de productie grootschalig worden opgestart.

Milieuwinst De insecten worden geleverd door het Zwitserse bedrijf Essento. Vier jaar geleden besloten Matthias Grawehr en Christian Bärtsch de productie van insecten te starten om een bijdrage te leveren aan een beter milieu, zo staat op de website van Essento. Voor de kweek van insecten is weinig water nodig en de beestjes eten groenteafval, wat anders zou worden weggegooid. Dubbele milieuwinst dus, aldus het bedrijf. Daarnaast stoten insectenkwekerijen weinig broeikasgas uit. Bij de productie van rundvlees wordt meer dan vijf keer zoveel broeikasgas uitgestoten als bij de kweek van meelwormen. Essento ontwikkelde in tweeënhalf jaar tijd twee insectenproducten, die volgens het bedrijf een daverend succes zullen worden. Voor de barbecueliefhebber is er de insectenburger, die bestaat uit meelwormen, rijst, wortelen, selderij en prei. Of wat te denken van insectenballen? Die bevatten naast meelwormen kikkererwten, ui en knoflook. Heerlijk in combinatie met een pitabroodje en yoghurtsaus, zo staat op de website aanbevolen. Volgens Essento zijn de producten erg gezond. Ze zouden vol zitten met vitamine A, B en B12. In Nederland wordt de verkoop van insecten gedoogd, schrijft het Voedingscentrum op zijn website. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit ziet toe op de veiligheid, maar het wachten is nog op Europese regels die de verkoop voor menselijke comsumptie officieel toestaan. “De burger smaakt wel goed, maar als je opeens een pootje in je mond voelt, wordt je eetlust bedorven” Een bezoeker van het restaurant van de hotelschool in het Zwitserse Luzern

Bekende smaken Maar hoe zit het met de smaak? De website van Essento vermeldt dat krekels op kip lijken. Meelwormen hebben een nootachtige smaak. Geen vreemde exotische smaken dus, die de consument zouden kunnen afschrikken. Toch weegt een bekende smaak niet voor alle consumenten op tegen de wetenschap dat ze op een insect kauwen. Bezoekers van het restaurant van de hotelschool in het Zwitserse Luzern waren niet allemaal positief. “De burger smaakt wel goed, maar als je opeens een pootje in je mond voelt, wordt je eetlust bedorven”, zei een bezoeker tegen de Zwitserse nieuwswebsite Swissinfo. Een andere bezoeker verdedigde het standpunt van Essento: “Soms zie je een pootje uitsteken, maar de smaak is prima. Het smaakt eigenlijk helemaal niet naar insecten.”

