Inkomen boeren flink omlaag door droogte van afgelopen zomer

Deze raming werd maandag gepresenteerd door Wageningen Economic Research. Het inkomen van Nederlandse boeren en tuinders – het geld dat een ondernemer met zijn bedrijf per jaar bruto verdient – kent ook dit jaar grote verschillen. Opvallend daarbij is dat weliswaar 20 procent meer verdient dan 70.000 euro per jaar, maar dat er ook een groep van 20 procent is die het jaarinkomen afsluit met 10.000 euro in de min.

De grootste boosdoener was de droogte, die vrijwel alle land- en tuinbouwers hard trof. Vooral de oogst van aardappelen, de zaai-uien, mais en suikerbieten leverden door de extreme hitte veel minder op. Het gebrek aan neerslag en de hitte veroorzaakten in de ene regio meer schade dan in de andere. Zo was het in poldergebieden makkelijker om gewassen te beregenen dan elders, wat een effect had op de oogsten.

Boomkwekers De varkensbranche kreeg de hardste klappen. Door fors lagere prijzen voor biggen en hogere kosten voor voer en mestafzet dook het inkomen bij zeugenbedrijven diep in het rood. Slechts één beroepsgroep kon het afgelopen jaar een gegroeid inkomen tegemoetzien: de boomkwekers Voor de hele sector was 2017 ook wel een topjaar geweest, waardoor de cijfers over 2018 iets minder ­afschrikwekkend uitpakken dan in eerste instantie lijkt. Maar, zegt Cor Pierik van het Centraal Bureau voor de Statistiek: “Het gemiddelde inkomen in de hele breedte van de sector blijft voortdurend achter en kan niet meer mee met de rest van Nederland. Dus of de prijzen voor de producten moeten omhoog of de kosten moeten omlaag.” Want aan het weer is niet veel te doen. Slechts één beroepsgroep kon het afgelopen jaar een gegroeid inkomen tegemoetzien: de boomkwekers. De Nederlandse boomkwekerij­bedrijven zagen hun inkomen met 12.000 euro stijgen naar 76.000 euro gemiddeld, dankzij een toegenomen vraag.

Fipronil Voor pluimveehouders die leghennen houden is de ellende nog niet voorbij. De branche kreeg in de zomer van 2017 een forse knauw toen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit een aantal pluimveebedrijven blokkeerde, nadat het verboden middel fipronil in ­eieren was aangetroffen. Harold van der Meulen van Wageningen Economic Research: “Dat betekende een topjaar voor de fipronil-lozen, maar een rampjaar voor de pluimveehouders die op slot moesten. Nu gaat de eierproductie weer omhoog, maar daalt dus de prijs.” In de glastuinbouw ligt het inkomen traditioneel op een hoog niveau (gemiddeld 160.000 euro), maar toch daalde het inkomen ook daar zowel in de sierteelt als bij de glasgroentebedrijven. Dat kwam doordat de kosten sterker stegen dan de ­opbrengsten. De komkommertelers waren vermoedelijk de enige tuinders die blij waren met een hete zomer. Komkommers leverden na een periode van lage prijzen weer meer op en werden meer verkocht. Van der Meulen: “Met het warme weer eten mensen meer salades”.

