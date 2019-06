Industrie moet afspraken maken om ontbossing tegen te gaan

Die aanbeveling doet Initiatief voor Duurzame Handel (IDH) in een rapport, dat dinsdag is gepubliceerd. De in Utrecht gevestigde organisatie, die wereldwijd producenten en overheden wil stimuleren tot duurzame productie van tropische grondstoffen, is bezorgd nu blijkt dat de boskap gewoon doorgaat.

De vorderingen gaan lang niet snel genoeg, de Europese industrie loopt dramatisch achter Daan Wensing, Initiatief voor Duurzame Handel

Dit gebeurt ondanks internationale afspraken over het uitbannen van de ontbossing per 2020. Ongeveer 80 procent van het verlies aan tropisch regenwoud vindt plaats voor de teelt van soja en palmolie, belangrijke grondstoffen voor de (levensmiddelen)industrie.

Zuid-Europa blijft achter Deze week overleggen zeven Europese landen in Utrecht met vertegenwoordigers van de producerende landen over verduurzaming van de landbouw. Nederland doet het in Europa niet eens heel slecht, aldus IDH. Ruim 80 procent van de geïmporteerde soja is verantwoord geteeld, voor heel Europa ligt dat percentage op slechts 22. In Nederland komt 65 procent van het tropische hout uit duurzaam beheerde bossen. Voor heel Europa is dat ruim 28 procent. De ontwikkelingen blijven vooral in Zuid-Europa dramatisch achter, aldus IDH. Spanje en Portugal importeren vrijwel geen verantwoord geteelde soja. “De vorderingen gaan lang niet snel genoeg”, aldus Daan Wensing van IDH. “De Europese industrie loopt dramatisch achter.” IDH heeft een actieplan opgesteld om overheden en bedrijven te stimuleren tot het tegengaan van ontbossing en om boeren een beter inkomen te bieden. Ook milieuorganisatie Greenpeace riep gisteren op om het beleid snel aan te scherpen. De doelen om ontbossing tegen te gaan, zullen anders bij lange na niet worden gehaald, aldus de milieuorganisatie.

