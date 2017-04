Industrie krijgt nog één kans na nieuwe belofte over energiebesparing

Nederlandse energieslurpers beloven het, nogmaals. Tot 2020 gaan bedrijven als Tata Steel, Shell en AkzoNobel samen 9 Petajoule minder stroom en gas verslinden, gelijk aan het energieverbruik van een middelgrote stad (135.000 huishoudens). Er kan een krul verschijnen bij de paragraaf ‘zuinige industrie’ in het energieakkoord, meldden ze vandaag aan demissionair minister Henk Kamp.

Kamp maakt zich opnieuw afhankelijk van welwillendheid industrie Milieuorganisatie Greenpeace

Door de toezegging van de raffinaderijen, chemieconcerns, papierfabrieken en bierbrouwers zou het nationale energieakkoord van 2013 volledig op rolletjes lopen. Tot nu toe verzuimden de energieslurpers het om hun steentje bij te dragen aan de totale besparing van 100 Petajoule, zoals vastgelegd in het energieakkoord. Eind vorig jaar dreigde Kamp (economische zaken) daarom met extra regels, om de energiebesparing af te dwingen.

Hete adem

Met die hete adem van Kamp in de nek bleek de industrie tóch in staat om plannen te maken voor energiezuinige ingrepen. Want harde wettelijke eisen, dat willen de bedrijven liever niet. Ze beloven nu hun fabrieken zuiniger inrichten. Dat kan deels al door systemen anders in te stellen, op de zuinige stand. Papier- en kartonfabrieken, glasfabrikanten en bierbrouwers willen daarmee aan de slag. Ook plaatsen ze Led-lampen, installeren zonnepanelen en zuinige ventilatoren.

Maar ook grote investeringen in nieuwe technieken zijn soms nodig. “Onze raffinaderij is al erg energiezuinig”, zegt een woordvoerder van Shell Pernis op de Rotterdamse Maasvlakte. “Wij komen niet meer verder met Led-lampen.” Shell bouwt daarom een installatie om hitte uit de fabriek aan Rotterdamse huizen te leveren. Warmtelevering mag Shell meetellen als energiebesparing, omdat huizen geen aardgas meer hoeven te stoken. Tata Steel in IJmuiden investeert in twee nieuwe ovens, waardoor minder energie nodig is voor staalproductie.

Weinig fiducie Kamp is blij dat in­du­strie­reu­zen er toch zelf uit zijn gekomen Milieuorganisatie Greenpeace heeft weinig fiducie in de laatste kans die Kamp de industrie gunt. Wat de milieuclub betreft had Kamp beter kunnen doorzetten met de wettelijke plicht waarmee hij al schermde. “Het is beter als de minister zelf een knop creëert om aan te draaien om de CO2-uitstoot in de industrie te beperken, dan dat hij zich opnieuw afhankelijk maakt van hun welwillendheid”, aldus Greenpeace. Kamp reageerde vandaag wél blij, toen hij de hernieuwde bedrijfsbelofte doorgeseind kreeg van Ed Nijpels, bewaker van het energieakkoord bij de Sociaal Economische Raad (Ser). De afgezwaaide VVD-minister Kamp is blij dat de industriereuzen er nu, beter later dan nooit, zelf uit zijn gekomen. Want een regime optuigen voor het afdwingen van energiebesparing, dat doet de liberaal bij voorkeur niet. Mochten bedrijven alsnog in gebreke blijven, volgt er volgens hem alsnog een wettelijke eis met boeteregime.

