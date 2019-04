Indonesië sluit eiland Komodo om ‘draken’ rust te geven

Komodovaranen, ook wel komododraken genoemd, zien er als figuranten uit de dinosaurussenfilm ‘Jurassic park’. Ze kunnen drie meter lang worden en zijn de grootste hagedissen ter wereld. Het zijn vleeseters met scherpe tanden en een venijnig gif, die zich graag tegoed doen aan vogels, wilde zwijnen, geiten, herten, waterbuffels en soms kinderen. Ook schrikken ze er niet voor terug hun eigen jongen op te eten. Volgens cijfers van de VN-organisatie Unesco leven er ongeveer vijfduizend van de beschermde reuzenhagedissen op Komodo en enkele naburige eilanden in de Soenda-archipel – de enige plek waar de dieren nog in het wild leven.

Traditionele geneesmiddelen

Directe aanleiding voor de sluiting van Komodo, waar zo’n 2000 mensen wonen, is de arrestatie vorige maand van enkele mannen die zouden hebben geprobeerd ruim veertig komodovaranen het land uit te smokkelen. Volgens de politie worden de hagedissen in Azië verwerkt in traditionele geneesmiddelen. Op de achtergrond speelt dat het Komodo Nationaal Park, waartoe het eiland behoort, de laatste jaren is uitgegroeid tot een zeer populaire toeristische attractie. Er komen zo’n 10.000 bezoekers per maand.

De tijdelijke sluiting moet de dieren nu een beetje rust geven. De Indonesische autoriteiten willen de rustperiode bovendien gebruiken om inheemse vegetatie aan te planten en de populatie prooidieren zich te laten herstellen. Ze benadrukken dat andere delen van het natuurreservaat wel open blijven voor bezoekers.