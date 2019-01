India wil krokodillen verwijderen bij hoogste standbeeld ter wereld, tot onvrede van dierenactivisten

De reptielen worden met vis in metalen kooien gelokt en daarna op pick-uptrucks vervoerd naar een ander natuurgebied. Volgens de autoriteiten is de verplaatsing van de krokodillen nodig om toeristen met watervliegtuigjes veilig bij het standbeeld te kunnen laten landen.

Indiase mi­li­eu­ac­ti­vis­ten reageren kwaad, omdat de operatie het leefgebied van de reptielen verstoort en hun leven mogelijk in gevaar brengt

Indiase milieu- en dierenrechtenactivisten reageren kwaad, omdat de operatie het leefgebied van de reptielen verstoort en hun leven mogelijk in gevaar brengt. Volgens de activisten is de ingreep bovendien in strijd met milieuvoorschriften. “Zijn we met zijn allen ons verstand verloren?”, twitterde hoofdredacteur Bittu Sahgal van het Indiase natuurtijdschrift Sanctuary Asia.

De hindoenationalistische minister-president Narendra Modi gaf in 2010, toen hij nog premier was van de deelstaat Gujarat, opdracht tot de bouw van het beeld van onafhankelijkheidsheld Sardar Vallabhbhai Patel. Modi is net als Patel afkomstig uit Gujarat. Het standbeeld heeft ongeveer 370 miljoen euro gekost en is met 182 meter twee keer zo hoog als het Amerikaanse Vrijheidsbeeld.

Nadat het monument in oktober vorig jaar officieel in gebruik was genomen, groeide het in korte tijd uit tot een populaire toeristische attractie. Op een hoogte van 153 meter, in de borstkas, bevindt zich een galerij, waar bezoekers kunnen genieten van het uitzicht. Omdat er geen treinen naartoe rijden, komen de meeste toeristen met de bus naar het beeld. De autoriteiten willen nu ook een pier voor watervliegtuigjes aanleggen.

