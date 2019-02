India's ‘Olifanten-oma’ op 88-jarige leeftijd overleden

Het dier was het bezit van een hindoetempel in Zuidwest-India en speelde decennia een rol in ceremonies en processies. Volgens tempelbezoekers, van wie velen zeer gesteld waren op het beest, was Dakshayani welgemanierd en had de dikhuid zelden driftbuien.

Aziatische olifanten in gevangenschap hebben doorgaans een levensverwachting van in de veertig jaar. Omdat haar gezondheid achteruit ging, was Dashayani enkele maanden geleden al overgebracht naar een opvangcentrum. Haar ogen werden slechter en ze kreeg moeite met bewegen. Verzorgers gaven haar ananas en wortel om haar stofwisseling te verbeteren.

Volgens de dierenarts die haar de laatste jaren verzorgde, blies Dakshayani dinsdagmiddag haar laatste adem uit. “Een plotselinge rilling ging door haar grote romp”, aldus de arts tegen persbureau AFP. “Na een paar minuten boog ze haar voorpoten en ging liggen. Dat was het.”

