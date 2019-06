In welke vuilnisbak hoort het afgedankte theezakje? Als u het antwoord niet weet, bent u niet alleen

Als u het juiste antwoord niet weet, hoeft u zich echt niet te schamen. Slechts drie op de tien ondervraagden voor de Suez Afval Barometer weet het wel. Gebruikte theezakjes moeten bij het restafval.

En zo zijn er veel meer ‘onbedoelde missers’ die we in de praktijk maken, leert het onderzoek van de afvalverwerker die gebaat is bij zo schoon mogelijk aangeleverde afvalstromen. Piepschuim bijvoorbeeld moet worden aangeleverd bij de gemeentelijke milieustraat – dat weet slechts 37 procent van de 1050 ondervraagden. En een kassabon hoort niet bij het oud papier, maar bij het restafval, wat 18,9 procent goed had. Want kassabonnen worden gedrukt op chemisch bewerkt papier, wat niet recyclebaar is.

De grootste instinker is het gebroken wijnglas: in welke afvalbak hoort dat thuis? Het geheide antwoord is natuurlijk de glasbak, maar het is toch echt de grijze kliko, voor restafval. Want een wijnglas is geen flessenglas en is daarom niet-recyclebaar.

Het zijn allemaal ‘afvalscheidingsweetjes’ waarvan je moeiteloos een pubquiz kan maken. “Ja, goed afval scheiden is lastig, hoewel 95 procent van de mensen vindt dat het hoort”, erkent de woordvoerster van Suez. “Wij zeggen altijd wel: bij twijfel, kies restafval. Dan belandt het in de verbrandingsoven.” Maar dat is natuurlijk zonde. Betere voorlichting is nodig, vindt Suez. Of een cursus afvalscheiding, met na afloop een heus diploma? Vraag: in welke afvalbak hoort dat uiteindelijk thuis?

