In Portugal zijn windmolens nooit een probleem

Vanuit de Santa Luzia-basiliek gezien ligt de rotskust en de in mist gehulde horizon er nu nog maagdelijk bij. De portretfotografen rond het heiligdom, dat op een heuvel boven het Noord-Portugese kustplaats Viana do Castelo uittorent, weten trots te vertellen dat dit uitzicht volgens National Geographic het derde mooiste van de wereld is. Maar voor hoe lang? Want eind volgend jaar draaien hier voor de kust drie enorme windmolens.

Geen enkel probleem zegt José Maria Costa, burgmeester van Viana do Castelo (89.000 inwoners). “Zeventien kilometer verderop zijn ze van hieruit gezien maar zó klein”, zegt hij, zijn claim illustrerend door duim en wijsvinger wel heel dicht bij elkaar te brengen. Een politiek probleem om windmolens voor de kust te krijgen vanwege horizonvervuiling had hij geenszins.

Windmolens komen nu ook op zee, bewoners hebben daar alleen maar belang bij Jose Maria da Costa, burgemeester Viana do Castelo

Maar de (on)zichtbaarheid van de windmolens was daarvoor misschien niet eens de belangrijkste reden. Viana do Castelo is namelijk al lang en breed gewend aan enorme witte windturbines in het landschap. Wie vanuit de stad het binnenland inkijkt kan ze op de heuveltoppen niet missen. En verder landinwaarts werd vijftien jaar geleden zelfs het destijds grootste windmolenpark van Europa geopend.

De acceptatie van burgers voor deze drastische landschapsveranderingen kwam volgens Costa vooral doordat veel van de windmolenonderdelen hier worden gemaakt. Hernieuwbare energie levert Viana do Castelo dus banen op.

Vechten om de projecten Het gaat Portugal qua hernieuwbare energieopwekking voor de wind. Het opwekkingspercentage steeg van 16 procent in 2005 tot 53 procent in 2015. In mei liep het Zuid-Europese land zelfs vier dagen achtereen volledig op groene energie. Het kleine Portugal (10 miljoen inwoners) staat inmiddels op plaats 7 van Eurostat’s lijstje van landen met de grootste duurzame energieconsumptie. Nederland daarentegen, staat op een schamele 26ste plaats van de 28 EU-landen. Het gaat Portugal qua hernieuwbare ener­gie­op­wek­king voor de wind. Het op­wek­kings­per­cen­ta­ge steeg van 16 procent in 2005 tot 53 procent in 2015. Waar komt het Portugese succes vandaan? Al in de jaren tachtig ging toenmalig milieuminister Carlos Pimenta eigenzinnig aan de slag met de miljarden escudo’s uit Brussel voor schonere energie. Hij liet veel beleid lokaal uitvoeren wat werk en steun voor de plannen opleverde. Bovendien ging een percentage van de verkoop van hernieuwbare energie direct naar de gemeentes waar het werd opgewekt. In arme gebieden betekende groen stroom vaak ook een alternatief voor de generator. “Mensen waren echt blij met de eerste windmolens. Gemeentes vochten om de projecten”, herinnert Pimenta zich. De komst van het enorme windmolenpark in het district Viano do Castelo zorgde vooral in de gelijknamige hoofdstad voor een hele industrie van windmolenonderdelen. De vierde grootste windmolenfabrikant ter wereld, het Duitse bedrijf Enercon, opende er drie fabrieken die nu werk bieden aan zeventienhonderd man. De onderdelen zijn bedoeld voor de veertig Portugese windmolenparken. Maar veel meer wordt geëxporteerd naar de rest van Europa en de Verenigde Staten.

Jaloersmakende cijfers Ook de geografische ligging van het land legt Portugal geen windeieren. “Wij hebben het allemaal. Veel wind. Veel water. Veel zon”, zegt António Sa da Costa enthousiast. Zijn associatie (Apren) vertegenwoordigt de private hernieuwbare energiesector, waar de Portugese energietransitie bijna volledig op draait. Sa da Costa is ondanks de voor Nederland jaloersmakende cijfers echter nog verre van tevreden. Aan genoeg zonne-energieopwekking ontbreekt het bijvoorbeeld nog. “Wij hebben de meeste zonuren van Europa, maar nog maar 1,5 procent van onze energie komt daarvandaan”, stelt hij. De bulk wordt namelijk geleverd door stuwdammen en windmolens. “Wij hebben de meeste zonuren van Europa, maar nog maar 1,5 procent van onze energie komt daarvandaan" Antonio Sa da Costa, directeur energieassociatie Apren Een ander probleem is dat de hernieuwbare energieproductie behoorlijk schommelt tussen droge en natte periodes. Opslaan is duur en goede verbindingen van het net met andere landen voor de verkoop ontbreken. Vanwege de economische crisis die Portugal hard raakte werd bovendien op alles wat los en vast zat bezuinigd. Grote tenders van de overheid verdwenen en subsidies werden afgeschaft. “Het huidige succes komt vooral door pre-crisisbeleid”, zegt hij. “Nu het beter gaat moet de regering ook weer in hernieuwbare energie investeren.”

Zeekabel De burgemeester van Viana do Castelo is ondertussen wel erg in zijn nopjes met zijn nieuwe windmolenpark, dat eind volgend jaar moet gaan draaien. Het wordt niet voor niets bij hem voor de kust gebouwd, want de windsnelheden zijn er enorm. “Wij zijn hier heel erg winderig”, gniffelt Costa. Volgens de burgemeester zijn de drijvende pontons waar de windmolens op komen te staan en de verbinding met een zeekabel zelfs een unicum. Viana do Castelo heeft bovendien de primeur van de eerste windmolens voor de Portugese kust. “Daar hebben bewoners hier alleen maar belang bij.” Daarna moet volgens Costa de rest van het land en Europa zonder morren volgen.

