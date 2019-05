In Leeuwarden stikt het op straat van de peuken. Alain Muller uit Frankrijk raapt ze op

Veel Leeuwarders zagen de Fransman al gehurkt of met een lange stoffer en blik op straat, waar hij de sigaretteneindjes opraapt of opveegt. Twee weken is hij nu in de Friese hoofdstad. Een vriendin van hem woont er en hij wilde de Culturele Hoofdstad van Europa 2018 graag eens zien.

Peuken rapen is Mullers missie. Zijn project heet The Hummingbird Tour (naar de kolibri die als klein vogeltje de nodige impact kan hebben, red.) en hij reist ermee door Europa. Zijn boodschap: peuken zijn even vervuilend als plastic. Ze zijn slecht voor het milieu, want uiteindelijk komen de schadelijke stoffen terecht in de bodem en het grondwater. “Eén sigarettenpeuk schijnt 40 liter water te kunnen vervuilen”, vertelt hij. “Gooi ze dus nooit meer zomaar op straat of in het gras.”

Zelf rookt hij ook, maar altijd neemt hij een zakasbakje mee. “Daarin stop ik mijn opgerookte sigaret als er geen asbak of afvalbak in de buurt is.” De kleine asbakjes deelt hij soms ook uit aan mensen op straat. “In Frankrijk kun je ze bij de tabakswinkel kopen.”

Muller werkte twaalf jaar lang als skiliftmonteur in onder meer in Canada en Nieuw-Zeeland. “In de bergen kreeg ik een band met de natuur, maar ik zag ook het vele afval dat toeristen achterlieten.” Met zijn ­verdiende geld wilde hij reizen, maar tegelijk iets nuttigs doen voor het milieu. Drie maanden geleden begon hij in Chamonix; daarna volgden Italië en België. Eerst raapte hij gewoon afval op, maar op reis is het lastig veel plastic zakken mee te torsen, vertelt hij. “Peuken zie je bovendien overal ter wereld. It’s crazy.” Hij schat dat hij tot nu toe zo’n 400.000 sigaretteneindjes heeft opgeraapt.

Boete

Dat is misschien de reden dat er in Parijs minder peuken op straat liggen dan in Leeuwarden, vermoedt hij. “Parijs is een smerige stad vol met plastic ­waterflesjes, blikjes en andere troep. Maar sigarettenpeuken liggen er niet veel op straat. Je kunt bovendien een boete van 68 euro krijgen als je een sigarettenpeuk weggooit. In Leeuwarden is het schoon op straat, maar het stikt er van de peuken.”

De peukenraper was deze week met een groepje een paar uur bezig op het terrein van hogeschool Van Hall Larenstein. Daar schrok hij van het grote aantal peuken. “We verzamelden er 50.000. Dat weet ik, omdat ik de hoeveelheid weeg en dan omreken. Ja, een bizar aantal. Studenten zeiden tegen me dat ze zich schaamden.” Van de week was hij er weer even terug. Hij zag alweer nieuwe peuken. Frustrerend? Valt mee, zegt hij. “Even is het terrein toch schoon geweest. En hopelijk heb ik studenten aan het denken gezet.”

Samen peuken ­rapen heeft ook iets gezelligs Alain Muller

Hij blijft nog even in Leeuwarden. “Misschien zet ik hier een grote schoonmaakactie op. Het liefst met duizend mensen, samen peuken ­rapen heeft ook iets gezelligs”, ­glimlacht hij.

Hoe lang Muller doorgaat? “Weet ik niet. Tot mijn geld op is. Vaak krijg ik trouwens onderdak bij mensen die ik onderweg tegenkom. Het liefst trek ik de hele wereld over.”