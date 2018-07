In het wild op zoek naar magische, mooie uilen

In haar zoektocht naar uilen moest de Britse Miriam Darlington best wat afzien. Gereis, gezoek, gesleep met spullen om te spotten. En vooral het éllenlange wachten. Je moet er dus wat voor over hebben.

Lees verder na de advertentie

Acht soorten beschrijft ze, in de 335 pagina's tellende, fraai vertaalde bundel. De kerkuil, de bosuil, de steenuil, de ransuil, de velduil, de oehoe, de dwerguil en de sneeuwuil. Elk heeft een eigen hoofdstuk, ingeleid met een prachtige illustratie. De auteur, eerder succesvol met een otterboek (Otter Country, 2012), schrijft vooral liefdevol over de uilen.

Het zijn genadeloze jagers, met monsterlijke klauwen, natuurlijk, dat weet ze. Uitgebraakte uilenballen die Darlington in Zuid-Europa zag zitten vol met opgepeuzelde pimpelmezen.

Dat macabere is onderdeel van hun aantrekkingskracht. Maar voor Darlington zijn uilen bovenal magische, mooie vogels. Ze ziet de vogels eerder als boodschapper van hoop en geluk dan als boodschappers van dood en verderf, zoals veel culturen ze zien. Darlington omschrijft ze met ontzag en respect, zelf als vogelspotter in camouflagepak weet ze dat ze de vogels mogelijk stoort.

Ze windt zich op over de bedreigde status van Europese uilensoorten. En al helemaal over de rage van de uil als huisdier, een gevolg van de Harry Potter-reeks. De eerste uil, een laplanduil, die zij zelf zag was er ook eentje aan een touw, op de arm van een verzorger. Die 'magnifieke vreemdeling' maakt zo'n indruk dat de schrijfster in het wild op zoek gaat. In eerste instantie alleen naar inheemse Britse soorten. Maar uilen spotten blijkt voor haar zoiets als het verzamelen van postzegels, of bijzondere stenen.

De schrijfster deelt haar fascinatie met haar 19-jarige zoon Benji, die mee op zoek gaat. Als het gaat ten minste. Hij is ziek, heeft epileptische aanvallen. Die persoonlijke verhaallijn weeft Darlington door haar reisverhalen heen. Dat is verre van storend, het geeft een openhartige extra lading aan de verhalenbundel. Dit is geen bundel met feitjes en weetjes, ook al zit er genoeg informatie in over de unieke eigenschappen van uilen. En Darlington heeft nieuwe soorten op haar lijstje staan, schrijft ze in het slotwoord, om naar op zoek te gaan.

© *

Miriam Darlington,

De Magie van Uilen

336 blz.

Uitg. Prometheus,

€ 21,99.

Lees meer boekrecensies op trouw.nl/boekrecensies.