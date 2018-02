In het verleden waren er ook klimaatveranderingen, allemaal zonder mensen, zonder CO₂

Dat geldt dan natuurlijk voor Duitsland, maar ik vrees dat het voor Nederland ook op gaat. Ik tik dit op een woensdagochtend. De baggerwerkzaamheden in het kader van de bouw van gebouw De Steltloper in de Amsterdamse Ertshaven vinden plaats in de regen, de lucht is grauw, de schoolkinderen van de basisschool aan het plein gaan na het speeluur bijna elke dag nat weer naar binnen.

Tegelijkertijd lopen de vlieren in de wilgenrij langs de Ertshaven al uit. Ik hoor overal om me heen dat mensen pas om drie uur in de middag uit bed komen, of zich dapper door de werkdag heen slaan in de hoop dat er de volgende dag eindelijk eens zonlicht door de ramen van het kantoor of verzorgingstehuis zal vallen. De lichtbakken tegen somberheid worden uit de kast gehaald en hoewel er nog geen enkele sprake van winter is geweest, snakt iedereen naar het voorjaar. Voorjaar als in: Zon. Licht. Ademen.

Ik kán niets over kli­maat­ver­an­de­ring zeggen omdat het voor mij onmogelijk is al het onderzoek op dit gebied te lezen en op juiste waarde te schatten

In deze krant stond onlangs een foto: ‘Winter in Marokko’. Sneeuw bedekt een bos van palmbomen. In dertig jaar tijd was er geen sneeuw gevallen. Toch ga ik er maar van uit dat het weer domweg van slag is. Omdat ik niet na kan gaan of het allemaal een gevolg is van de klimaatopwarming, vanwege conflicterende berichtgeving daarover. Dat er een klimaatverandering gaande is, lijkt me inmiddels wel bewezen. Maar de oorzaak hiervan niet. In het verleden hebben er ook vele klimaatveranderingen plaatsgevonden, allemaal zonder mensen, zonder CO₂. Ik begrijp - ik heb me er voor deze column in verdiept - dat mensen die niet geloven in het effect van menselijk ingrijpen op de klimaatopwarming klimaatontkenners worden genoemd.