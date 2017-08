In het plantenrijk is genderneutraliteit ver te zoeken

Gender is een Amerikaans woord voor geslacht in maatschappelijke zin. Ooit volgde ik een college vrouwenstudies. Later heette dat genderstudies, omdat er behalve vrouwen ook mannen bleken te bestaan. Het heet nog steeds genderstudies, nu omdat er géén vrouwen of mannen meer bestaan.

Lees verder na de advertentie

Terug naar de planten: mannetjesvarens en vrouwtjesvarens vermenigvuldigen zich door versmelting van mannelijke en vrouwelijke cellen, maar aparte geslachten hebben ze niet; er bestaan geen vrouwtjesmannetjesvarens. De plant vormt beide geslachtscellen zelf. Vrouw en man in één; neutraler vind je het niet.

Dat tweeslachtige geldt voor veel planten. Als het over plantengeslachten gaat, gaat het niet eens over m/v-verschillen, maar over verwantschappen. Mannetjes-ereprijs is een soort uit het geslacht ereprijs. In de vogelwereld maakt vooral de mannetjesputter het bont en in de insectenwereld hebben we de heerbeestjes, die in Engeland juist ladybirds heten!

De man­ne­tjes­or­chis is een macho

Mensen maken graag onderscheid. Bij een geboorte is de eerste vraag: jongen of meisje? Ik betwijfel of dat ooit verandert. Dat we bij een arts aan een man denken, is een vooroordeel, maar als we lezen over kroeglopers die 's nachts bushaltes vernielen, is het dan ook een vooroordeel dat we aan jongens denken?

Over seksisme geschreven: welke vrouw wordt door officiële instanties nooit 'geachte heer' genoemd? En wie iets bestelt via internet, moet m of v aanvinken. Daar is het onderscheid pas echt overbodig. Dat de m altijd eerder komt dan de v, lijkt me ook puur seksisme.

Weer terug naar de planten. De mannetjesorchis is een macho. Orchis betekent testikel. Mannetjesteelbal. Toch denk ik niet dat de naam snel wordt veranderd. Plantennamen zijn wel vaker verouderd. Na bijna zestien jaar euro heet duizendguldenkruid, een geslacht uit de gentiaanfamilie, nog steeds duizendguldenkruid.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.